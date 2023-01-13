踩線記號？將軍澳街坊見門口有粒釘疑：有標記　眼利網民再發現…

年近歲晚，市民或會擔心屋企被賊人留下「踩線記號」。有將軍澳居民今日在街坊群組發帖，懷疑屋企被賊人踩線，照片所見，單位鐵閘外有根鐵釘對正門口。帖文上傳不久即引來熱議，許多人取笑事主多心，「公屋戶特別多妄想症」，「咁都算係標記，同放麵包碎認路有咩分別」，又解釋沒理由用釘來做踩線記號。事主後來解釋，同層內有數個單位門口有釘，只是想提醒大家要留神。



有將軍澳街坊發現門口有釘子，提醒大家小心門戶。（fb「將軍澳主場」圖片）

今午有將軍澳街坊在facebook「將軍澳主場」發帖，分享屋企疑被賊人「踩線」，「年近歲晚，大家小心門戶，發現有人放了標記在門口」。照片所見，鐵閘外有1根顯眼的鐵釘，尖頭對準單位。

未料帖文引來不少網民恥笑，覺得樓主太多心，「門口平時無塵，而家有！仲要係黑色」、「落樓買一千幾百口釘，放哂大廈每個門口」、「踢過隔籬啦」、「會唔會係隔籬踢過嚟」、「被害妄想症？」、「你係咪食開健牌？」、「唔係興劃牆咩？」。

有熱心網民指，如果樓主太擔心，可以檢查其他鄰居門口有沒有記號，而以釘子作記號太過明顯，「要擺都唔係擺門口啦，擺門頂咪仲易」、「不如睇下你個閘有冇唔見口螺絲」、「踢幾腳就無咗，所以唔會係記號」。但有網民認同樓主要提高警覺，「就係無人踢嗰戶咪無人出入，可能去咗旅行」。

樓主回覆指，只是想提醒大家，「我門口都有放，樓層都有幾戶有放」。有超眼利網民提醒，釘子可能是跌的，但旁邊有一筆疑似鉛筆痕，「就似係記號，年近歲晚加上通關，大家小心防盜，加錄影防盜眼，加大門鎖，再貼24小時錄影提示，點都會有阻嚇性」、「唔好清走佢，等個賊以為間屋無人，到時將佢繩之於法」。

（facebook「將軍澳主場」）