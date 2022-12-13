將軍澳跨灣大橋指示牌出錯　強風英文變「stong」　土拓署咁回應

將軍澳藍田隧道及將軍澳跨灣大橋於周日（11日）正式通車，有將軍澳居民昨晚（12日）發現，橋上呼籲市民「強風請勿停留」的LED顯示屏字句出錯，英文的「strong wind（強風）」竟打成「stong wind」，中間少了1個「r」字。

土木工程拓展署回覆《香港01》查詢表示，就將軍澳跨灣大橋強風管制系統電子顯示訊息的英文字有所偏差，工程團隊已即時跟進並已完成修正。



將軍澳跨灣大橋「強風請勿停留」LED顯示屏出錯，「strong wind」竟打成「stong wind」。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

該名居民於fb群組「將軍澳主場」發文貼出照片，可見到出錯的LED顯示屏設置在行人路和單車徑之間，有網民留言稱顯示屏是於昨早才安裝好，沒料到「晚上就出事」。有人留意到路邊的「強風情況下關閉單車徑及行人路之安排」告示牌，印上的強風英文則是正確。

路邊的「強風情況下關閉單車徑及行人路之安排」告示牌，印上的強風英文則是正確。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

有網民揶揄，「大風到吹走咗個R字？」、「人名嚟㗎？史通榮？」、「個風有個咁型嘅名，一定唔係簡單的風」、「英文都可以有簡體，好嘢」、「可以瀨Google Translate（翻譯）嗎？」，有人嘆道「香港傳統優勢崩壞，仲要係呢隻咁簡單的字」。

土木工程拓展署回覆《香港01》查詢表示，就將軍澳跨灣大橋強風管制系統電子顯示訊息的英文字有所偏差，工程團隊已即時跟進並已完成修正。

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