愛打機單親媽無上線　惹其他玩家起疑報警　驚揭身亡陳屍家中2日

英國一名熱愛打機的單親媽媽，因連續2日沒有上線登入遊戲，被其他玩家察覺不對勁，十分擔心她的安危，於是趕緊報警，始揭發她已陳屍家中，遺下一對年幼孖仔。網友對於她的突然離去感到相當震驚，她的家人亦十分傷心，指死者自染上新冠肺炎後健康日益轉差，猜測她的死可能與長新冠有關，而警方正調查其死因。



勞倫2天沒有登入網上遊戲，惹起其他玩家可疑，於是向蘇格蘭警方報案。（網上圖片）

綜合外媒報道，死者為36歲的勞倫（Lauren Black），育有一對孖生兒子，由於她2天沒有登入「文明霸業-王者歸來」（Evony：The King's Return）網上遊戲，其他玩家覺得有可疑，於是向蘇格蘭警方報案。

有來自以色列的遊戲玩家埃爾（EyalElhadad）指出，過去4年每天都會與勞倫通話，所以發現她不回覆及沒有登入遊戲，令一眾玩家十分擔心，不知她是否遭遇意外，「因為收到她的新年祝福後，便失去聯繫，所以只好向警方求助，幫忙確認一下她的情況，只想知道她無事便好了」。而埃爾亦找了幫勞倫的遛狗人，對方上門揭發勞倫陳屍家中。

數百名網上遊戲玩家收到警方傳來惡耗後，感到十分震驚。（網上圖片）

數百名玩家收到警方傳來噩耗後，感到十分震驚，他們也想到蘇格蘭出席勞倫的喪禮，而勞倫的母親更感到難過，家人會照顧她遺下的一對孖仔。她的家人指，死者自染上新冠肺炎後健康日益轉差，猜測她的死可能與長新冠有關。由於警方當場未能找出勞倫死因，會繼續調查事件。