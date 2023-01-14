動物園恐怖意外！飼養員忘記關安全閘門就餵食　慘遭棕熊狠咬致死

烏茲別克近日發生了1宗棕熊咬死人事件，當地某動物園的1名飼養員在餵飼棕熊時，未有遵守工作安全規定關上安全柵門，結果被籠內棕熊撲咬攻擊致死。而棕熊啃咬其身體的過程被閉路電視拍下，影片極為駭人。



烏茲別克東部的1所動物園內，1名飼養員進入圍欄餵飼棕熊時，因未有關上棕熊隔間的安全柵門，被溜出的棕熊咬死。（網上影片截圖）

綜合外媒報道，事發於1月3日下午4點，烏茲別克東部安集延市（Andijan）的1所動物園內，飼養員AG（縮寫）進入圍欄餵飼棕熊，但卻因為沒有遵守安全規則，將棕熊隔間的安全柵門鎖上，而被棕熊咬死。

從閉路電視片段可見， AG當時背向着隔間，未有為意棕熊已經悄悄來到身後，當他擰轉頭發現棕熊時，雙方距離已經很近。AG試圖繞過棕熊逃到逃生門，但遭棕熊一掌掀翻在地，倒地的AG拼命向前爬卻被棕熊無情撲咬。AG的同事此時亦發現了事故，於是在圍欄外向棕熊投擲木板和石頭，但徒勞無功，反而逼使棕熊將毫無生命氣息的AG拖往隔間門前。在下午5點前，有2名動物園員工拿着長桿入內救出AG，但為時已晚，AG頸部受傷嚴重，已經回天乏術。

畫面可能令人不安：

據當地媒體報道，棕熊趴在AG身上「啃咬他的脖子，並撕裂了他的四肢」，AG被證實當場死亡。而動物園負責人巴達洛夫（Aziz Badalov）指死者AG自2021年6月起在園中工作，而一般安全程序是等熊進入單獨隔間後，員工會將隔間的安全柵門鎖上，然後入內放置食物及進行清潔。然而事發當日，AG忘了將安全柵門鎖上，才給了棕熊逃脫咬人之機。

（綜合）