燒烤店「串燒山」密集整齊爆紅　網民改圖成草船借箭：謝曹操賜箭

有見過這麼多串燒嗎？有台灣網民在facebook分享誇張照片，顯示宜蘭東門夜市有燒烤檔將大量串燒超整齊堆放在檔口，形容是「目前看過最壯觀」。許多網民笑言畫面就像檔口被插滿竹籤，想起《三國演義》的赤壁之戰中草船借箭一幕，馬上改圖瞬間引爆笑彈。



宜蘭東門夜市一個燒烤攤爆紅，網民指堆成山的串燒令人想起草船借箭。（fb群組「路上觀察學院」圖片）

樓主在facebook群組「路上觀察學院」發帖，指發現一個「目前看過最壯觀」的串燒攤。照片可見，一大堆串燒分類排好就像一座小山，已經完全遮住了後面的烤爐，上面寫有各種品項，包括蔥肉卷、肉串、腸子、雞翼、米腸、甜不辣等等，串燒數目多到數不完。

由於串燒是被竹籤串起，令攤位看起來就像被竹籤插滿，有網民即時聯到赤壁之戰中的「草船借箭」，還迅速用劇照改圖，將串燒改到草船上，結果引爆網民笑彈，「歷史上經典的戰役」、「謝謝曹丞相賜箭」、「諸葛借糧」。

有網民即時改圖，將串燒山改到草船上。（fb群組「路上觀察學院」圖片）

熟路網民透露，這是位於宜蘭東門夜市的首都碳烤，更引出不少當民眾留言，大讚這店價格相宜，「去買就知道要等很久，去逛的時候常常會因為要等很久所以不買了」、「這間真的好吃」。而且攤位將串燒堆得超級整齊，也被讚爆「對於有強迫症的我來講，太舒壓了」。

有網民擔心下層的串燒賣不完會變壞，有人解釋平日不會這樣擺，是假日才會，而且真的清得完，「生意好才敢這埋堆」、「賣完就一直補貨」、「老闆，請你把放在第100支找出來。我要買那支」。

（facebook群組「路上觀察學院」）