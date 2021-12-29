新朋友食串燒狂叫貴海鮮　6人埋單$6543　女生驚揭內情疑遇飯托

朋友相聚花多些錢享受美食是一大樂事，不過若自己無份吃卻要分攤他人費用可能會非常掃興！有女生發文大呻聖誕節假期外出用膳的不快經歷，指平安夜晚上與2名友人到串燒店飯聚，其中1名友人另外相約2女1男朋友出席。樓主到達餐廳才得知，該3名新朋友已點了多款貴價海鮮，後來更發現其中1名新朋友竟是串燒店的員工，最終整頓晚飯合共收費達6543元，而不吃海鮮的樓主及友人亦要平均攤分費用，令她有感「焗住畀錢」，質疑3名新朋友是飯托，刻意帶他們到涉事串燒店消費。



有女生發文大呻平安夜疑似遇上「飯托」騙局的經歷，質疑初次見面的朋友刻意要求到其任職的串燒店消費。（fb「香港黑店大全 大踢爆」圖片）

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「簡直就係非常之差嘅平安夜！」該名女生於facebook大控訴平安夜到銅鑼灣1家串燒店同膳的不快經歷，指當晚相約2名友人外出用餐歡渡佳節，其中1人另外約了2女1男友人出席，即一行共6人，「亦即係話我哋事前係唔認識」。

樓主指，6人約好8時半晚飯，她與友人遲到約15分鐘，沒料到達時其中1名初次見面的年輕女生即表示「嗌晒嘢食」，「當我哋問咗佢嗌咗啲咩，淨係彈咗一句話嗌咗海鮮同好多嘢，但問題係我哋當中有3個係唔食海鮮，佢亦都冇事前問過我哋食唔食就已經預咗我哋嗰份」。

當食物送到時，女生才得知新朋友點了龍蝦、蟶子及帶子等貴價海鮮，其他串燒下單時則最少須點3串，「嘢食其實我哋都冇乜點叫過就已經嚟咗好多」，而且當晚亦沒有主食如飯或麵類提供，「我哋真係掂份Menu（菜單）嘅時候先知道呢件事」。

樓主指，初次見面的新朋友在她未抵達時已點了多款貴價海鮮，說好「AA制」結帳時卻又要求平分價錢，令她感到不公平猶如被「搵笨」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

最令樓主感到懷疑的，是她後來才發現原來其中1名新朋友竟是該串燒店的兼職員工，「最好笑係個Staff（職員）問返個女仔『乜你冇同人哋講主食夜晚冇得提供嘅咩？』，我望向個女仔嘅時候，個女仔即刻眼神閃縮」。最終6人「埋單」要付$6543元，而查詢後樓主再度發現不妥，「後尾問多兩問先發現原來啲海鮮係要預訂，亦即係話之前我哋3個完全唔知道佢嗌咗咁多嘢食」。

樓主言當晚猶如被騙現場，質疑席間3名新朋友屬「飯托」，刻意帶他們到該串燒店「強迫」消費，「最搞笑係一開頭其中1個女仔話AA（制），去到後尾埋單嗰陣竟然同我講計人頭費，重要好似當我哋水魚咁，話自己本身想嗌條價值$888、個size好似手掌咁大嘅魚，不過顧住啲人嘅荷包所以費事嗌」。

樓主強調自己並非未能負擔人均千多元的晚飯消費，而是不願意為別人分攤貴價食材的費用，直指3名新朋友當她及友人為「水魚」，「我哋睇咗餐牌唔會覺得貴，你劏我冇乜所謂，但起碼你嗌嘅嘢食我係知情先，想睇單又冇人理我。我見佢哋嗌海鮮嗰陣其實我已經想走，但我費事落我朋友面，而家諗起認真覺得搞笑，簡直就係當我哋係韭菜昆我哋」。

樓主直言當晚猶如被騙現場，質疑席間3名新朋友屬「飯托」，刻意帶他們到該串燒店「強迫」消費。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民討論，不少人認為決定帶同新朋友出席的友人需負最大責任，「你朋友約嗰三條友出嚟？你朋友好有可疑呀」、「問題出於你朋友身上，嗰2個女仔同佢係咩關係？」、「你個朋友都衰衰哋嘅，其實佢係咪本身就知個女仔訂咗海鮮而冇話畀你知？落order又唔講聲，似係你朋友都想搵飯腳share錢咁，呢啲朋友疏遠好啲」。

亦有網民認為，若用餐途中感懷疑，樓主大可立即離開而非「硬食」，「如果係我，我一定會問清楚先坐低開餐，因為同對方唔熟悉，根本冇必要畀面任何人」、「呢啲環境如果我同唔識嘅人食飯，佢哋叫咗我唔食嘅嘢咁我會離開各有各食，食完再出嚟」。樓主其後則回應，指發文並非為了討回公道，「我post都係因為畀大家知道我嘅經歷，同第一次見面嘅人真係要問清問楚，只可以話當食咗死貓，下次唔會再同唔熟嘅人食飯」。

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