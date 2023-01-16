驚！獨居婦人投訴嚴重漏水無人維修　被揭家中水浸陳屍浴室數月

英國發生一宗罕見家居死亡事故，1名60歲獨居婦人去年初起多次投訴屋內嚴重漏水，大量水不斷湧入屋，連鄰居也看不過眼一同協助投訴，可是公寓委員會一直未有派人檢查。直至鄰居早前發現，婦人已半年沒有外出，加上漏水問題延伸到其寓所，導致燈泡爆炸，公寓委員會才派人到婦人居住的單位破門入屋，揭發婦人泡在水中陳屍浴室內，估計已死去數個月。



死者為60多歲婦人麥克羅森，日前被發現泡在水中陳屍浴室內，估計已死去數個月。（網上圖片）

綜合外媒報道，60多歲婦人麥克羅森（Caroline McCrossan）獨自居於南華克區的排屋，去年3月她發現樓上漏水情況嚴重，不斷有水湧入她的單位內，遂向公寓委員會作出投訴，可是會方一直無派人為她檢查。

住在樓下的鄰居弗林蓬（Jeffrey Frimpong）表示，曾進入麥克羅森家中查看，形容走進她家時猶如看到一片熱帶雨林，四周都是水。雖然他曾代為投訴，但委員會仍一直未有派員檢查或跟進，結果麥克羅森寓所的漏水情況愈來愈嚴重，甚至影響弗林蓬的家，導致浴室內的燈泡爆炸，當局才終願意派人了解。

公寓委員會在多次投訴下終於到場，但因大門後推滿信件，難以開門入屋，由於當時弗林蓬已半年沒有見過麥克羅森外出，情況令他感到擔心。維修人員破門入屋後，發現麥克羅森陳屍在家中浴室，屍體浸在水中。警方其後到場，發現麥克羅森家中已無食物，估計她已死去數個月。弗林蓬得知事件感到十分痛心，形容難以相信麥克羅森如何度過人生最後的日子。

該區議會議員及無家者組織成員之一的美林（Darren Merrill）指，事件令人非常難過，已向麥克羅森的家人和朋友致哀，並會協助警方釐清真相。