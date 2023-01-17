接新娘遇阻滯　兄弟團擲煙霧彈後續超狂　網民批：隨時婚禮變葬禮

新婚大喜日子竟要出動煙霧彈？微博流傳影片，有新郎到女家接新娘時，遭姊妹團拒於門外，1名兄弟見狀竟非代新郎完成「任務」，而是假裝向其中1名姊妹遞上物品，趁對方開窗時將1個煙霧彈擲進屋內，強行迫使女家開門。影片引來網民熱議，不少人直指兄弟的行為過分，擔心有機會釀成意外樂極生悲，「玩不起就別娶人家女兒」。



內地有新郎到女家接新娘時，遭姊妹團拒於門外，1名兄弟見狀竟假裝向其中1名姊妹遞上物品，趁對方開窗時將1個煙霧彈擲進屋內，強行迫使女家開門。（微博影片截圖）

內地傳媒報道，事發地點為陝西省寶雞市，新郎帶着兄弟團浩浩蕩蕩出發到女家接新娘，但未能順利過到姊妹團一關。這時1名兄弟走近女家窗邊，假裝要向其中1名姊妹遞上物品，並趁對方放下戒心打開窗時，立即將1個已點燃的煙霧彈擲進屋內，更緊緊拉住窗戶不讓人打開。

女家單位頓時煙霧彌漫，姊妹團及親友陷入混亂，被煙薰得愁眉苦臉，狀甚痛苦，只好急急將門打開通風。而新郎與兄弟團對於不費吹灰之力就能輕鬆進屋，均一同露出滿意的笑容。事發有兄弟形容，「當時氣氛挺好的，就是搞怪嘛，進門該發的紅包也發了，就是為了活躍一下氣氛吧」。

新郎與兄弟團對於不費吹灰之力就能輕鬆進屋，均一同露出滿意的笑容。（微博影片截圖）

影片一出引來網民討論，不少人認為新郎及一眾兄弟「武力」強迫女家開門的行為過分，直言煙霧彈有潛在危險，隨時釀成意外，「鬧婚還是要有點分寸的，別搞得樂極生悲」、「屋裏頭那麼多人，有個肺不好的或者哮喘的，分分鐘婚禮變葬禮」。亦有人認為，新郎連接新娘環節也不願花心思，婚後也未必願意為太太付出，「玩不起就別娶人家女兒」、「這哪是煙霧彈，這是給小倆口以後埋的雷」。

類似過分婚鬧並非首次發生，去年6月，河北有伴郎團跟隨新郎到女家接新娘時，因給予利市後亦未獲開門，其中1人一時貪玩，竟向新娘房擲了2個煙霧彈。煙霧彈未有成功將新娘「炸出房外」，反而引出1名「黑臉」大媽，連跟隨其後的新郎也無辜中招，臉部全被熏黑。