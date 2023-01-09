搶劫？新郎迎親車隊行500米遇3路障　村民攔路索煙酒：這是規矩

不同地方也有獨特的傳統習俗，但迎親車隊處處被索財，未免大掃興吧？近日內地流傳影片，1名新郎帶同車隊高高興興前往女家迎親，沒料接新娘後打算出村時，短短500米路上竟遇到3個由村民設下的路障，要求送上煙酒才獲放行，部分村民更理直氣壯稱相關做法是該鄉村的規矩。影片一出即惹來熱議，不少人批評村民行為如同搶劫，不過當地村書記反駁，指該村風俗良好，不存在攔路要煙酒的情況。



內地流傳影片，1名新郎帶同車隊高高興興前往女家迎親，沒料接新娘後打算出村時，短短500米路竟遇到3個由村民設下的路障，要求送上煙酒才獲放行。（微博影片截圖）

該段於微博流傳的影片據指於河南鄭州拍攝，事發時新郎帶同車隊到村內迎接新娘，浩浩蕩蕩打算出村，沒想到在短短的500米路上，竟遇到村民設下的3個路障，要求索取煙酒。影片可見，新人的迎婚車隊遭到村民攔路圍住，地上擺放了1張桌子，上面放着2瓶酒和2條煙。數名穿著黑色羽絨的村民似是代表，告知新郎「桌上擺多少多東西就得拿出多少東西來給我們」。

車隊的司機憶述，村民理直氣壯稱攔路索煙是村裏的規矩，更指要求的數目已不算多，「4條煙、兩瓶酒，這都是少的，以前最少都要拿50條煙，沒50條煙就別想出村！」，司機形容「我做婚慶這行這麼久，還第一次遇上這種事」

新人的迎婚車隊遭到村民攔路圍住，地上擺放了一張桌子，上面放着2瓶酒和2條煙，數名穿著黑色羽絨的村民告知新郎「桌上擺多少多東西就得拿出多少東西來給我們」。（微博影片截圖）

司機續指，由於新郎迎親時已幾乎派光香煙，故當下已給予利市及少量香煙以作代替，惟負責「溝通」的村民一度將利市扔到地上，堅持收到要求數目的煙酒才放行，非常囂張。最終新郎需臨時購買更多香煙，滿足村民要求才能順利離開。

影片一出即引來嘩然，不少網民批評村民的行為如同攔途截劫，認為政府有必要介入，以免變成以喜事之名勒索的機會，「要1支煙是討喜，要4條煙是搶劫了」、「這種的直接報警吧」、「真服了，這是當成產業了……我們那結婚都是親戚朋友象徵性的攔一下要一點就結束了」、「給他們多抽點，送他們早日上路」。

事件傳出後，有內地記者向當地村書記查詢，對方反駁指涉事鄉村風俗、風氣很好，「不存在這樣的情況」。至於鎮政府職員則表示，對事件詳情並不清楚。