酒店辦婚宴收$35人情　新郎怒轟賓客：拜託查清楚價位才包好嗎？

婚宴人情包多少是一項學問，跟足公價就是最保守做法。馬來西亞一名華裔男子在社交平台大呻，日前在吉隆波武吉免登一間酒店舉辦婚宴，沒想到收到一封只有20令吉（下同，約35港元）的人情，他不禁怒罵「我真的拜託你們查清楚價位才包好嗎？」。



有新郎在吉隆波武吉免登一間酒店舉辦婚宴，沒想到收到一封只有20令吉（下同，約35港元）的人情。（網上圖片）

該新郎在社交媒體發帖，上載一張包有20令吉的利是封的照片，並不忿表示「大哥，你在酒店喝喜酒包RM20？」。他指現在宴請一圍人的價位已到1500令吉（約2,646港元），直言這麼少的人情令他們虧損很大，又稱平時公價人情都達150令吉（約265港元），怒罵「我真的拜託你們查清楚價位才包好嗎？就算你包50（令吉，約88港元）我們也要貼啊！」，又直言「請你來時肯定要給錢，這是我們華人幾百年的傳統」。

有人認為婚宴不是賺錢的工具，人情亦只是一份心意，不應該太過計較。（資料圖片）

他還預先反駁別人的批評，「你可以講我們現實！不現實難道談感情？」，並連爆多句質問「請跳舞不用錢？請魔術表演不用錢？請唱歌lai ban（應為live band）不用錢？」

其言論瞬間引來網民熱議，有網民認為20令吉人情確實有些過分，「自己去外面吃飯都10多20塊了，何況是去酒店」、「看場合給紅包就是最起碼的尊重」；但亦有人認為婚宴不是賺錢的工具，人情亦只是一份心意，不應該太過計較，「別亂請不熟的朋友來幫你賺錢」、「這就是飯我請你，錢你出的意思」。