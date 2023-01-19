催淚！6歲女童患惡性腫瘤5年3度復發　母痛哭：整個童年都在醫院

橫紋肌肉瘤是較罕見的癌病，湖北6歲女童小桐因患上惡性腺泡型橫紋肌肉瘤，於5年內3度復發，轉移至小腦及淋巴結，共進行4次大手術及數不清的化療放射治療。巨額的醫療費用令一家負債累累，小桐的家人為了她沒日沒夜地工作賺錢，她的父親曾表示「不知道什麼時候會倒下，但為了孩子必須咬牙堅持」。

而由於頭頸處留下手術疤痕，終日都在醫院度過的小桐，夢想僅是康復後可以變美去上學，小小的心願卻令父親潸然淚下，「這孩子真的太苦了」。



湖北6歲女童小桐在半歲時確診惡性腺泡型橫紋肌肉瘤，患病至今5年，已3度復發，腫瘤轉移至小腦及淋巴結。（微博圖片）

根據《愛濟南發布》報道，湖北6歲女童小桐一出生就患有唇腭裂，在半歲準備進行唇腭修復手術時，被醫生發現她左側太陽穴處有1粒黃豆大小的突起，經檢查發現是惡性腺泡型橫紋肌肉瘤。父母帶着不足1歲的小桐輾轉醫院間治療，然而病情在短短4、5個月內迅速發展，瘤體腫如雞蛋，並已侵蝕顱骨，需要進行瘤體切除手術及刮骨。術後，小桐的左顳處留下明顯凹陷，並且仍需接受化療。

不幸的是，在2019年3月，小桐癌症復發，惡性腫瘤轉移到小腦，於是小桐父母就帶她到山東省腫瘤醫院治療。接下來的3年，小桐月復月年復年地接受放射治療及化療，但腫瘤卻在她的小腦及頸部淋巴處復發了2次，其間進行了包括開顱的3次大手術，在頭頸兩側均留下數條長長的疤痕。

由於術後留下的疤痕及凹陷，加上治療引起的脫髮，小桐遭到其他小朋友欺凌嘲笑，於是小桐母親只好買了頂假髮給她。據小桐母親所言，「孩子的童年記憶裏幾乎全是醫院」，而小桐最大的心願就是「希望過完年頭髮就能長出來，戴着媽媽做的髮飾去上學」。

小桐父親表示一家人為了小桐的醫藥費四出奔波，但已難以支付巨額費用，現已欠下港幣約57.6萬元的債務。（微博圖片）

由於小桐一家並不富裕，為了籌措醫藥費，小桐父親只好留在山東送外賣及到建築工地打工，而小桐母親就在醫院邊照顧女兒邊製作髮飾到街上販賣。至於小桐的外祖父就在家鄉工地工作，而外祖母可能因為工作勞累加上憂心小桐病情，突發腦幹出血，患上偏癱的後遺症，但仍堅持在家鄉務農以賺取小桐的治療費。至今，小桐的治療費已達70多萬元人民幣（約80.7港元），小桐父母負債50多萬元（約57.6萬港元），然而，預計小桐還需要40萬元（約46.1萬港元）的醫療費。

所幸的是有公益機構正為小桐在網上募捐，截至1月17日已有約7000人捐款，而捐款額達14.5萬（約16.7萬港元）。

（愛濟南發布）