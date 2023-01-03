男子患肝癌腫瘤大出血　醫生揭這種吃花生方式出事　9症狀即求醫

【肝癌／症狀】花生雖然美味，但也要注意勿亂食！有台灣腸胃科醫生分享病例，1名男子確診肝癌還腫瘤破裂出血，後來發現原來是因為1個吃花生的習慣導致，又警告未吃完的花生必須要有妥善處理方法，以避免產生「毒素」。肝癌是常見致命癌症，如果出現發燒、惡心、疲倦虛弱等9個症狀，就要及早求醫。



有台灣腸胃科醫生分享病例，1名男子確診肝癌還腫瘤破裂出血，後來發現原來是因為1個吃花生的習慣導致。（資料圖片）

台灣腸胃科醫生蕭敦仁在節目《醫師好辣》分享病例，指該名肝癌患者是其恩師，由於門診病患多，恩師常常超時看診，甚至從早上看診到凌晨1點，而因為工作忙碌沒時間吃飯，恩師經常只吃整盤花生填；到54歲那年，恩師發現右上腹有奇怪感覺，於是自行照超聲波，驚悉自己肝臟長了1個腫瘤，更破裂出血，當場「嚇了一跳」。

蕭醫生引述食品研究所實驗指出，溫度一但超過12度，花生很容易產生強力致癌物「黃麴毒素」。（資料圖片）

蕭醫生引述食品研究所實驗指出，溫度一但超過12度，花生很容易產生強力致癌物「黃麴毒素」，警告拆封後未吃完的花生，一定要放進雪櫃，以避免產生「黃麴毒素」。

第3號致命癌症！肝癌9個症狀要求醫



肝癌在香港亦十分常見，是本港「第3號致命癌症」，單計2019年就有1,530名港人因肝癌死亡。本港衛生署衛生防護中心表示，早期肝癌一般沒有病徵，但如果出現以下9個常見症狀，就要立即求醫。

肝癌9個常見症狀▼▼▼

1）右上腹疼痛

2）發燒

3）皮膚及眼睛泛黃

4）腹部腫脹

5）小便呈茶色而大便呈淺灰色

6）食慾不振

7）惡心

8）體重下降

9）疲倦及虛弱

