湖南3歲男童反復發燒求醫揭患「兒童癌王」　父母痛哭：不忍放棄

湖南1名3歲男童因為反復發燒、嘔吐、不愛走路到醫院求診，證實患上俗稱「兒童癌症之王」的惡疾——神經母細胞瘤，而且已出現轉移，急需進行治療。然而，治療之路既艱辛又漫長，男童不但出現多種劇烈反應如脫髮、皮膚變黑及脫皮、雙腿浮腫難行等，家中亦難以負擔龐大的醫療開支。



湖南省3歲男童小瑞因反復發燒、嘔吐、不愛走路而求醫，於去年4月確診為「神經母細胞瘤M期高危組」，（網上圖片）

綜合內地媒體報道，湖南省3歲男童小瑞（化名）和祖父母、父母、姐姐同住在衡陽市某農村，他於去年3月出現反復發燒、嘔吐、不愛走路等徵狀，於是父母帶他到湖南省兒童醫院求醫，並於4月確診為「神經母細胞瘤M期高危組」。醫生建議先幫小瑞化療，等腫瘤變小後再切除。

然而，小瑞在第1個療程後就出現劇烈反應，時常惡心嘔吐、發燒不退，且隨着療程遞增掉光了頭髮，全身的皮膚開始變黑，雙腿浮腫，難以走動，整日整夜只能蜷縮床上，又因痛楚而不吃不喝，只能靠營養液維持生命。去年6月，小瑞進行了腫瘤切除術，卻因體質虛弱感染了2次。

隨着療程遞增，小瑞難以走動，整日整夜只能蜷縮床上，靠營養液維持生命。（網上圖片）

小瑞父親心痛表示，「經常出現各種感染，身上的皮一層層地褪」，且小瑞每次做完化療後總是哭鬧，因為病痛，情緒變得喜怒無常，「（小瑞）沒生病之前很活潑，愛笑，現在動不動就哭了」、「體重只有12公斤，瘦得皮包骨了」。他又指醫生曾告知必須盡快進行造血幹細胞移植，否則小瑞會有生命危險，而他不忍見孩子受罪，曾想過放棄，但是當他看到小瑞「天真的笑臉」，最終還是堅持下去，「真的不忍心放棄，他還那麼小」。

小瑞父親全天候照顧小瑞，目前失業，只能靠過往的8萬元積蓄為兒子治病。（網上圖片）

他又表示因需時刻陪伴年幼的小瑞，於是便帶着妻女在省城租了間出租屋。為了照顧兒子，他無法再繼續水電工的工作，失業後只能靠過往的8萬元人民幣（約9.2萬港元）積蓄為兒子治病，而妻子又需要照顧還在讀幼稚園的5歲女兒，家中頓失經濟來源，只靠其父母在家務農維生，一家生活捉襟見肘。據報道，小瑞目前已完成7個療程的化療，後續還需要進行25個放射性治療及造血幹細胞移植，再加上抗感染、抗排異治療，臨臨總總的費用約需20萬元人民幣（約23.1萬港元），對於小瑞一家而言絕對是天文數字。

萬幸的是，去年11月29日有慈善團體在網上為小瑞募捐20萬元治療費用，而事件曝光後，至今已有9000多人捐款。直至周三（1月11日），已順利籌得20.1萬元人民幣（約23.2萬港元），靠着這筆善款，預計小瑞在2月就能進行造血幹細胞移植。

（綜合）