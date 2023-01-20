長期捱夜關燈玩手機　22歲女驚覺「眼皮有硬物」　醫生警告2風險

年輕人標配：捱夜看手機，但當中的眼疾風險不容忽視！河北1名女子因為長期半夜不開燈玩手機，結果眼皮突然出現1粒突起的硬物，經醫生診斷是 「眼瞼板腺囊腫」，最終需要透過手術處理。該女子日前將個人經歷分享到社交平台上，引起有同樣習慣的網民關注，有人高呼「震驚」，「這不就是世界上另一個我」、「1年365天，熬夜364天」。



河北1名22歲女子一直有熬夜關燈玩手機的習慣，後來發現左眼眼皮出現「1粒硬物」。經醫生診斷，該女子所患的是「眼瞼板腺囊腫」，與她長期熬夜玩手機、過吃辛辣食物有關。（「山河視頻」微博影片截圖）

根據《山河視頻》報道，河北1名22歲女子一直有熬夜關燈玩手機的習慣，經常玩到凌晨1、2點。約於半年前，她摸到左眼眼皮出現「1粒硬物」，感覺不痛不癢就沒有處理。後來她仍持續關燈捱夜玩手機，及常吃辛辣食品，於近日病情惡化，「眼皮硬物」變大變紅，最終通過手術切除。經醫生診斷，該女子所患的是「眼瞼板腺囊腫」，亦即俗稱「霰粒腫」的慢性炎症，與她長期熬夜玩手機、過吃辛辣食物有關，建議她日後要改變作息及飲食習慣。

醫生提醒長期關燈看手機的害處，除了可能引起眼瞼板腺囊腫外，亦會增加近視加深及乾眼症的風險。（示意圖，GettyImages）

據報道，衡水市人民醫院眼科主任李躍峰醫生提醒市民長期關燈看手機的害處，除了可能引起眼瞼板腺囊腫外，亦會增加近視加深及乾眼症的風險。由於看近距離東西時，眼肌會痙攣致晶體前突，長此以往會加重近視進展；而長期關燈看手機，睜眼閉眼時間減少，淚膜形成受阻，導致乾眼症。

帖文引起網民關注，有網民表示「太可怕了，以後得注意點了」、「可得注意啊！關燈玩手機危害多」、「糟了…我熬夜把這看完了」、「但是當時不關燈，爸媽就來敲門了」。

（山河視頻）