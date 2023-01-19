壓力煲爆炸！燉豬腳出事　窗戶粉碎食材炸上天花板　用家猜1原因

壓力煲（壓力鍋／高壓鍋）雖然方便又慳燃料費，但使用時一定要注意安全！山東日前發生家居意外，當地1名男子燉煮豬腳時壓力鍋突然爆炸，窗戶都被炸到碎裂，3隻豬腳有1隻不知去向，許多食材都被炸到上天花板，事後影片在網上瘋傳。事主估計是鍋子太久沒有清洗，令洩氣閥被塞住，或者有花椒塞住閥門導致意外，幸好無人受傷。網民大呼牙煙，提醒用壓力鍋一定要注意安全及清潔煲蓋，惟不少人看得發笑，「豬蹄不會飛出去踢傷路人吧？」。



壓力鍋爆炸後，3隻豬腳只找回2隻。（微博影片截圖）

事發於山東聊城，內媒報道事主逮先生日前用高壓鍋燉豬腳時突然發生爆炸，窗戶被炸碎，他拍攝的片段在網上引起熱議。逮先生受訪時透露，3隻豬腳在爆炸後只剩2隻，其中1隻不翼而飛，可能被炸出屋外。

逮先生估計出事原因是長期沒有清理壓力鍋，導致閥門被塞住，或燉煮期間花椒將鍋子的閥門塞住。除了影片見到的窗戶被炸碎，很多香料、蔥、薑等等全炸到上屋頂，幸好沒有人受傷。

事件引起熱議，雖然情況危險，但網民卻忍不住發笑，「雖然但是，笑得想死」、「豬腳飛了，損失慘重」、「厲害了這豬腳想逃走的心很堅決」，又坦言不敢用壓力鍋，「有一次我室友就是把鍋蓋都炸飛了，嚇死人」。有壓力鍋用家提醒，每次清洗時「都要把鍋蓋上的通氣孔和外門的減壓閥孔清理乾淨呀，用之前也吹吹氣，確保閥門暢通，就絕對沒事的，很多人出題是只洗鍋子而不洗鍋蓋」。

（綜合）