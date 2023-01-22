警世文！6歲仔拜年勾手指話不碰模型　轉頭悲劇了　最衰係佢阿媽

「年經PO」有其重要性，是時候重溫了！有facebook專頁日前再分享新年「警世文」，有女生將自己的模型和精品放在房內書櫃，親戚一家大細來拜年時，已和對方6歲兒子勾手指尾，約好不可碰模型，結果仍發生「悲劇」，氣得幾乎哭出來，無奈對方媽媽的解釋猶如「好似冇事發生過」，事件令她「失去人與人之間嘅信任」。網民認為事件有回帶必要，溫提新年期間要鎖好房門不作任何讓步，「有啲嘢有錢都買唔返」。



女生有儲模型及精品習慣，並放到房內書櫃，但親戚上門拜年時卻發生悲劇。（《量產型璃子～女子的塑膠模型人生組裝記～》劇照）

Facebook專頁「生仔要考牌系列」回帶重溫一篇當年投稿，分享1名女生新年的悲慘往事。該名女生當年有親戚一家大細上門拜年，結果「發生咗一件令我失去人與人之間嘅信任嘅事」。她有儲模型精品習慣，平日會放在房內1個透明玻璃書櫃，她和小朋友約法三章，指櫃內「擺咗一啲姐姐好重要嘅公仔」，不希望被弄壞，又給了他一些玩具，在對方媽媽見證下，兩人「勾手指尾」約定好。

女生後來發現飲品不夠，幫手落樓買，由於她的櫃子很高，普通6歲小孩不會夠高拿模型，「咁我放心落街買，但估唔到返上嚟嘅時候悲劇發生」。她回家驚見放在櫃內的模型「全部拎晒出嚟喺地下爛晒，頭都甩埋，個迪士尼公主puzzle唔見咗幾塊，總之全部要報廢。女生見狀氣得差點哭出來，問小孩「你唔係應承咗我㗎咩，點解嘅？而家你違反信任」。

男童的媽媽走近，解釋「個仔淨係想睇，所以我拎出嚟畀佢睇」，全程連道歉都沒有「好似冇事發生過」，女生氣到返房鎖門。她其實沒有生小朋友的氣，小孩沒有自制能力不出奇，而且他沒有自制力也是媽媽教出來，「個細路仔一句話想玩，個大人完全唔理違反咗承諾，滿足自己個仔嘅慾望係自私」，擔心對方過度放縱，令小朋友會講大話做人無誠信，忠告大家就算「畀人話衰都係咁話」，過年一定要將重要物品鎖起來。

許多網民提到，真正「點燃」受害人怒火的不是小朋友弄壞玩具瞬間，「而係之後佢父母講嘅說話」，對方家長會補刀「唓！使唔使咁巴閉呀？／有寶咁／好叻咩？／咁大個人同啲小朋友計較／同小朋友分享下都唔得」之類，然後自己父母也會「補刀話自己仔女小氣，搞大件事」。

網民指事件警世，「每年差唔多呢個時間就要回帶」，提醒不少父母根本不會管自己小孩，「其實真係唔好同人性對賭，特別小朋友同家長」、「直頭連房都唔1畀入，記住鎖門呀」，又批評好多人以為「玩具」、「公仔」之類都係一啲無價值嘅嘢，「完全唔會考慮當事人心血，甚至有啲玩具係好貴嘅事實」、「有啲嘢有錢都買唔返」。

（facebook專頁「生仔要牌系列」）