恐怖！殯儀館獨自值夜班　Siri突說「4個字」嚇到職員即逃下場慘

【細思極恐】殯儀業真的是膽子小一點也無法工作！有女網友在網上發文分享所見所聞，指曾有一名禮儀師夜晚在往生室值班，詎料四周無人、無聲下，其iPhone手機的「Siri」突然發出聲音說出4個字，令他當場嚇倒，之後有好一陣子不敢再進去。帖文引來網民熱議，直指相當恐怖，「心臟要夠力才能做殯葬業」；也有網民認為做好事毋須心慌，「不用怕，你在作功德的事業，平安」。



有女網民於Facebook專頁《靈異公社》分享殯葬業所見所聞。（示意圖／gettyimages）

該女網民於Facebook專頁《靈異公社》分享殯葬業所見所聞，指禮儀師「小K（化名）」某天夜晚值班，往生室格外安靜，而由於正在裝修，原有間隔也拆除，令整個往生室看起來像廢墟一樣，「除了他自己、一張簡陋桌子和椅子外，只有冰在冰櫃裏的往生者陪他度過漫漫長夜」。

直至午夜時分，「小K」感到疲倦躺在床上，突然電話響起，於是接電話說「往生室您好！有什麼能為您服務的呢？」。沒想到他說完這句話後，突然手機熒幕亮起來並啟動了「Siri」，講出令人心寒的4字 ── 「我在門口」。

「Siri」突然發出聲音說出4個字，令「小K」當場嚇倒。（資料圖片）

「小K」當場嚇到全身細胞緊繃心跳加速，「感覺一陣陰風吹過他的髮梢」，遂匆忙掛上電話後以「跑百米」的速度逃離往生室，「眼睛也不敢亂看，怕看到不該看的東西」，之後更好一陣子都不敢再進去。

帖文引來網民熱議，紛紛感到恐怖，「真的很可怕，也很佩服禮儀老師的勇氣」、「感覺好恐怖喔」、「當下能感受到他害怕的心情」、「至少不是回答我在你身後…」、「心臟要夠力才能做殯葬業」。也有網民安慰說「不用怕，你在作功德的事業，平安」。

另有網民笑言，「所以做這行業不能用蘋果手機」、「Siri 有時真的很煩會亂叫，還會莫名回應」。