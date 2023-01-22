印傭疑下藥令88歲中風婦昏睡　帶男人回家「鬼混」拍親密照遭揭發

這個外傭未經僱主同意就帶男人回家，招數竟如此狠辣！馬來西亞1名印傭受聘照顧曾經中風的88歲婆婆，早前因為疏忽導致婆婆受傷，僱主巧合下翻查印傭的手機，發現有名男子離奇說要上門找她的訊息及2人的親密照片，驚揭印傭帶男人回嫲嫲家「鬼混」。僱主更從印傭行李中找出許多不知名藥物，懷疑印傭下藥令嫲嫲昏睡，以便帶男人回家。惟印傭被中介接走後，本月18日竟然逃脫，當地警方正呼籲民眾提供該名印傭的消息。



僱主發現她手機有和該名男子的親密照，拍攝地點是僱主屋企。（網上圖片）

事發於馬來西亞雪蘭莪州，當地民眾吳女士向傳媒投訴，為照顧居於丹絨士拔（Tanjung Sepat）新村88歲曾經中風的嫲嫲，她半年前僱用1名印傭，小姑偶爾會回去過夜。早前嫲嫲洗澡後從浴室出來，因為為印傭的疏忽導致她跌倒受傷，家人氣得將印傭送回中介公司，要求更換女傭，未料揭發她偷帶男人回家鬼混。

事緣吳女在外傭中介的辦公室內聽到印傭的手機狂響，她查看手機時，發現有名男子找她視像對話，否則就會上門見她。吳女覺得可疑，奇怪為何有男人無故說要上門，後來她深入翻查手機資源，發現手機儲存了印傭和1名男子拍攝的親密照，而且地點正是嫲嫲家中，認為她擅自帶男人回僱主家「鬼混」。

僱主在印傭行李內發現很多不明藥物，懷疑她是下睡令嫲嫲昏睡，以為帶人回家。（示意圖／Getty Images）

基於不信任，吳女之後徹底翻查嫲嫲的家，發現存放的部分現金不知所終，而且印傭的行李內有許多印尼文或寫有其他語言的藥物，懷疑她曾經下藥令嫲嫲昏睡，以便帶男人回家。

中介公司負責人帶走外傭，並承諾會看守她以待警方調查，不過吳女於本18日收到中介公司通知，稱該名女傭竟然逃走了。警方目前正呼籲當地民眾，若知道涉事女傭下落要通知警方提供資料。吳女稱事件除了造成金錢及精神損失，家人們最擔心的仍是長者安危，着民眾留意好家中外傭，只怕日防夜防家賊難防。

（綜合）