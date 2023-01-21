私家車泊街邊攝8個字告示籲勿觸摸　網民爆笑：越叫唔好越想摸

想低調不想人觸摸，貼告示後卻反變高調，更引人注意！有港女日前於網上發文，稱逛街時見到有輛停泊在路邊的私家車於水撥夾了1張A4紙，上面印有「電影道具，請勿觸摸」8個大字。她對此感到十分新奇，於是在網上分享照片，帖文惹來一眾網民爆笑，「越叫你唔好摸，就越想去摸」、「搵G4（警方要員保護組）守住囉」、「哦，咁我唔觸摸張紙，而觸摸架車囉」。



有港女日前於網上發文表示，逛街時見到有輛停泊在路邊的私家車於水撥夾了1張A4紙，上面印有「電影道具，請勿觸摸」8個大字。（fb群組「車cam X（香港群組）」圖片）

該名港女於fb群組「車cam X（香港群組）」發文貼出照片，只見街上有輛私家車的水撥位，夾了印有「電影道具，請勿觸摸」8個大字的A4紙，她笑言「平時行街唔會周圍摸嘅我，見到呢張紙令我不自覺地摸一下」。

網民紛紛留言道，「道具？即是假車？」、「佢指…張紙係道具？」、「道具就可以違泊？」，有人猜測「如果拍電影唔係應該封路嘅咩？點解要放張紙喺到嘅？扮道具唔想俾人抄牌？」、「會唔會係昨日有人post了相，方中sir喺街拍戲嘅其中一部道具呢？」。

有人指出特意提醒路人勿觸摸反而更引人好奇，忍不住手多多觸摸，「其實正常人唔會特登去摸人架車（當然啲手多多，行為怪異除外），啲人見到張紙仲好奇心作祟，不過又可能係免責聲明，如果有人整爛咗可追究」、「佢唔放張紙都行過就算，放咗張紙我一定行埋去會自拍打卡囉！」。