54歲台女掛巨型橫額徵婚　列超狂「4有7無」條件　網民：哪來自信

不少人也會列出擇偶條件，希望找到理想的人生伴侶，但有時也要檢視相關要求是否合理。台南近日有54歲女子於家門前掛出巨型橫額，列出「4有7無」的條件，徵求結婚對象。女子要求對象有車有樓，亦要具備500萬元新台幣（約129萬港元）存款，同時要不煙不酒不賭等。不少網民看過「徵婚啟事」紛紛留言熱議，認為女子要求過於離地，直言具備相關條件的男性大可選擇其他女士，「睡吧，夢裡啥都有」。



台灣有女子以巨型橫額徵婚，引起熱議。（fb群組「台南爆料公社」圖片）

有網民facebook群組「台南爆料公社」貼出相片，顯示有女子於家門前掛出桃紅色巨型橫額，上面寫有徵婚詳情，包括個人資料及擇偶要求。女子表示現年54歲，身高158.5厘米，父母已過世，日後不打算生兒育女。

她亦在徵婚啟事表明，希望找到現年屆乎60至78歲、身高162厘米以上男性，又列出「4有7無」要求，包括有擔當、有房子、有汽車，並有儲蓄台幣500萬元；同時需無負債、不賭博、不抽煙、不喝酒、不吃檳榔、不說粗口及不養寵物。

台灣有女子以巨型橫額徵婚，引起熱議。（fb群組「台南爆料公社」圖片）

她要求有興趣相識又符合相關條件的對象，將住址、姓名、生日日期、身高、體重、興趣、家庭成員及晚年想過的生活等資料，寫在信上並投進指定信箱中。

帖文一出即引來網民討論，不少人認為事主過分自信，直言符合條件的男性必定大有選擇，毋須花費心機結識她，「以符合她要的條件，娶外籍年輕的更實在」、「符合她徵婚的男生，會找更青春很多、很多、很多的肉體」。不過亦有人認為，事主只是貼出徵婚啟事尋找有緣人，並無影響他人，「這社會，很多事 笑笑就好，別酸了，就祝福別人，畢竟是別人的人生」。