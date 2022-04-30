台男徵婚被騙　守承諾正式交往就送iPhone13　女生拿到手即消失

網上徵婚愈來愈普遍，但要小心遇人不淑！台灣1名男子早前在facebook公開發文「徵老婆」，聲稱成功交往可獲贈iPhone 13手機，若結婚生子則再送北海道名下房產，結果成功吸引女士們「應徵」。台男後來跟其中1名女子交往，並守承諾送出手機，未料經過3次甜蜜約會後，女子突人間蒸發，台男驚覺自己受騙後憤而提告，警方現正調查中。



男子早前在facebook公開發文「徵老婆」，聲稱成功交往可獲贈iPhone 13手機，若結婚生子則再送北海道名下房產，結果成功吸引女士們「應徵」。（FB圖片）

41歲居於台灣屏東縣的伍姓男子本月7日在FB群組「爆廢公社」發文，上載數張自住物業豪裝內部的照片，並稱「這是我家，房子三間，土地兩筆」，又指自己誠心找女友，只要符合3大條件：35歲以下、身高體重指數正常及有正常職業，並成功交往將送一部iPhone 13予女方。其後他再度發文，稱如女方生1個孩子即送1間北海道房子，還附載北海道物業的外觀圖。

台男再度以「徵老婆文」為題發帖，直言只想結婚生子，如女方生1個孩子即送1間北海道房子。（FB「爆廢公社」）

正所謂「重賞下必有勇夫」，帖文成功吸引8名女子私訊，伍男分別與3位女子出去約會，其中一位則明確表達目的是來「求包養」，而他最終選擇來自桃園的黃姓女子。

伍男表示，兩人本月10日第一次見面，到火鍋店用餐，當時女方主動提出AA制付錢，這讓他對黃女印象加分，隨後還一起看了電影。一星期後，他們第二次約會相約鋸扒，飯後黃女問是否帶她去買iPhone 13，伍男認為2人已是情侶，就守承諾購買iPhone 13 Pro給她。黃女拿到禮物，開心得邀約伍男到汽車旅館，並發生親密關係。

伍男的帖文成功吸引8名女子私訊，分別與3位女子出去約會，最終選擇來自桃園的黃姓女子。（影片截圖）

到同月24日第三度約會，黃女向他索要一枚金戒指作為交往紀念禮物，伍男傳了戒指照詢問她意願，對方則回傳了價值2萬多的對戒圖片。伍男其後邀約黃女吃飯，對方卻以「這個月沒繳車貸我沒什麼心情」為由拒絕，從此人間蒸發，不但封鎖了其LINE及FB帳號，連電話也不接。

伍男這才驚覺被黃女欺騙，因而向警方報案，提告對方詐欺罪。屏東警方表示，由於黃女居住桃園，目前已將全案交由桃園警方偵辦。伍男向當地媒體表示，「真心交往就好，不要騙東騙西」，又指希望蘋果公司能夠送他一台全新iPhone 13，彌補他受傷的心靈。

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