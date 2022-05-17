媒人揭50歲阿嬸驚人徵婚條件　自稱貌美可愛　身家2千萬以下免問

現在工作繁忙，不少上班族認識人的機會也少。



台灣嘉義地方知名的專業媒人婆黃淑晴最近就接到一份徵婚資訊，50歲女客戶開出6大條件，盼能找到真心的另一半。

不過仔細看了她的條件，居然要對象總資產達8千萬（台幣，下同，折合約2千萬港元）才願意嫁，這令她相當為難，直呼：「真的不太容易……」

除千萬身家仲有呢堆要求 連年齡都有限制（點圖放大閱讀）▼▼▼

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最近黃淑晴在臉書分享一則訊息，一名網友表示，希望能請自己介紹結婚對象，從自我介紹可見，她是一名50歲的護士，此生無結過婚、無子女，本人貌美可愛、有氣質，身材很好，身高大約164公分、體重55公斤，接下來是她列出的對象條件，分別是不限離婚喪偶、要有錢人，開公司，或嫁國外，或有錢人退休皆可、對方家庭單純，子女不得干預男方的事、可以照顧對方身體健康、一輩子貼身特別護士，陪同國內外洽商、旅遊。最後一項條件則是，希望對方的年紀在70歲以下，且不可以太胖，現金、有價證券以及不動產，總資產得達8千萬以上，讓兩人退休後無後顧之憂、衣食無虞。

這樣的條件讓黃淑晴覺得有些為難，她說：「雖然晴姐是媒人婆……但是這樣的擇偶條件……真的不太容易。」事實上，根據財政部數據統計，台灣貧富差距變得相當大，可能要全台薪資收入在金字塔頂端的人才能滿足婦人的願望，黃淑晴也希望符合以上條件的人，可以來與她聯繫。貼文一出，網友紛紛笑回：「沒8千萬，那就千萬別出來嚇人」、「晴姐，您回他說您要的條件有，但他們限年輕貌美」、「這條件不像找伴侶，應該是挖礦，挖金礦」、「難搞哦，沒有誰永遠都有8000萬，但永遠都有8000萬的幻想」。

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