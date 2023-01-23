仁醫！外賣員炒車倒臥血泊　熱心女醫生馬路上急救　真心話好有愛

醫者父母心，當然想大家平平安安過年。馬來西亞1名外賣員近日騎電單車送餐時與私家車發生擦撞，他拋跌路上受傷倒臥血泊中。此時附近診所有女醫生趕到現場為外賣員止血急救，更陪伴在旁等到救護車到場，事件被網民爆讚。女醫生接受當地傳媒訪問時，還原現場情況，又指她當時一心想救人，不想有人在新年出事，還提醒民眾新年路面車多，要小心出行。



女醫生趕到車禍現場，衝出馬路救外賣員急救。（fb圖片）

馬來西亞傳媒報道，19日下午5時多新山市一個住宅區發生車禍，當地1名年輕華裔外賣員騎電單車送餐時，疑與白色私家車擦撞後翻車，衝擊力令他的頭盔都被拋飛，疑再撞擊馬路令到身體嚴重出血。

此時附近1間醫學美容診所有女醫生出手救人，趕到車禍現場再衝出馬路，立即為外賣員戴上急救頸圈及止血，又留在現場觀察其情況，直至15分鐘後救護車抵達將傷者送院。現場照片所見，女醫生蹲在馬路上檢查外賣員的傷勢，觸摸其頸部，外賣員腦後方有大灘血液。另一照片救護車已趕到現場，女醫生仍在協助救護員處理其傷勢。

女醫生衝出馬路救外賣員急救，陪伴在旁等到救護車趕到。（fb圖片）

當地傳媒聯絡到出手救人的女醫生陳詩琪，她曾經在政府醫院急症院工作，事發時正等待預約好的病人，但助理突然說外面發生車禍，叫她快點出去幫手。雖然診所距離車禍地點只有2、3間舖的距離，但她坦言未有為意撞車聲。

陳醫生衝出去時，見到外賣員正流血兼陷入昏迷，助理幫忙下她先為外賣員止血，又呼叫途人幫手叫救護車。她不知道車禍過程，但的確有輛白色私家車在場，該司機沒大礙，亦有留在現場幫手。

萬幸的是外賣員在10分鐘後清醒及想郁動，她擔心外賣員傷到脊椎，叮囑對方別動及戴上頸圈等待救護車。陳醫生坦言就快過年，當時一心協助救人，只希望對方無事，原本預約了的病人知悉情況也表示諒解，她又提醒新年路面車多，附近交通繁忙又多食肆，民眾出行要小心。

（綜合）