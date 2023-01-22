開工利市｜網民呻老細派得$20　靚女同事爆響口收呢個數：幾大方

新年開工最重要的當然是𢭃利市，取個好意頭。不過有網民在討論區上發文，稱最近與同事提起去年的開工利市，說老闆十分孤寒，利市內只有20元，「今年都一定封好少」，詎料年資相約的靚女同事卻說「老細份人都幾大方呀」，因為給她的開工利市有500元。樓主感嘆，「唔通靚女同事𢭃利市真係着數啲？」。



有網民在討論區上發文，指自己的開工利市只有20元，但靚女同事卻有500元，使他質疑「唔通靚女同事𢭃利市真係着數啲？」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主在香港討論區上以「原來靚女同事𢭃利市都着數啲」為題發文，說他早前與同事討論聊天，其間談到「唔知老細今年會派幾多錢嘅開工利市」。由於他記得上年老闆的開工利市只有20元，所以認為今年都會相約，「少到連一個M記餐都買唔起」。

就在此時，靚女同事就為老闆說好話，「話老細份人都幾大方呀，上年封咗500蚊開工利市畀佢！」。由於靚女同事「爆響口」，令樓主十分難受，「明明我同嗰位靚女同事入職時間都差唔多，職位都一樣，點解老細派嘅利市相差咁多嘅！」，質疑靚女𢭃利市有更多好處。

不少留言表示，靚女有着數是常識，反問樓主「你唔係唔知呀嘛？」。（示意圖 / 資料圖片）

帖文的留言直指「靚女不嬲都着數啲，你唔係唔知呀嘛？」、「你都識得講靚女啦」、「係咁㗎啦」、「靚女做乜都着數啦，好正常」。不過亦有人認為樓主老闆的做法並不理想，「都差幾遠喔」、「可能係着數啲，但都要睇下老細男定女啦」、「你女同事嗰啲特別利市唔同啦，不過你$20又好似少得滯」。