禁逗利是？上水屋苑通告禁保安索利市　網民看穿盲點：無話唔准收

【新年／保安／利市／利是】有試過新年被保安員「十面埋伏」？座頭突然出現很多保安？網上近日瘋傳圖片，顯示上水有屋苑管理處發通告，表示「嚴禁員工向住戶索取過節賞錢」，住戶如被保安員逗利市，可記下對方姓名等資料向服務處舉報。通告令網民爆笑，但一致認為作用不大，「職員表示冇索取，只係不停講恭喜發財」，認為保安總有方法令住戶主動奉上利市；有心水清網民指，不少管理公司新年都會發類似通告，實際只是「門面嘢」。



有網民上傳圖片，顯示屋苑禁發通告禁止保安逗利市。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

相關通告顯示，管理公司禁止員工索取節日賞錢，網民秒懂意思，認為是暗示嚴禁保安員新年期間向住戶「逗利市」。有人大讚管理公司做得好，「應該要制止啦，保安企正喺個門口度係咁講『恭喜發財』，保安主任帶頭，好似劫匪咁」、「平時得一個保安，新年我樓下多幾個保安坐陣打招呼」。

然而，大部分人認為通告沒實際作用，保安總有方法令住戶「自動自覺」，而且通告只是說不能討，沒說不能收，「唔畀嚟緊呢年無門口入」、「佢自己畀就ok」、「個客自己隊畀我咋」、「一路跟住個客講『新年快樂』」、「冇話唔畀講『恭喜發財』呢句暗號」、「自己撳密碼開門啦Ｘ頭」。

心水清網民指，每年都有物管公司出類似通告，「都係循例啫」、「年年都有㗎啦呢張嘢，少見多怪」、「門面上一定要咁寫的」，實際作用也不大，多數人都是當喜慶、節日氣氛，一樣照發利市。

有居於該屋苑的網民指，就算見到通告，自己每年都照樣派利市。另有曾任保安員的網民指，新年時最多也只會和住戶說新年快樂，「唔會主動逗利市，我覺得主動問陌生人攞錢同乞衣冇咩分別」。

（綜合）