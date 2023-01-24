Carousell西客│買家放飛機：下次買　原因令賣家嬲爆：仲覺得冇錯

Carousell西客多？有賣家近日在網上分享氣憤事，指早前在Carousell拍賣網放售物品，在面交日與買家核實交收地點與時間時，買家竟表示「下次買」，而取消交易的原因竟是「打牌輸咗錢」，不夠錢買，而此舉令賣家極怒，決定向銷售平台舉報，「層出不窮嘅理由總之就係要放你飛機」。



有賣家指面交日與買家核實交收地點與時間時，買家竟表示「打牌輸咗錢，唔夠錢買」而取消交易，令他惱怒地向銷售平台舉報，（fb專頁「Carousell乞衣+西客關注組」圖片）

樓主在Facebook群組「Carousell乞衣+西客關注組」發文，貼出與買家的對話截圖，指自己售賣公仔時遇上麻煩買家。從他上傳的對話截圖可見，他首次約買家交收時，買家曾表示「已返工 不放工」並提出於本月18日在太子交收。然而到了當天，當樓主提醒買家是日交收的時間及地點時，對方竟表示「sorry因打牌輸咗錢，唔夠錢買，唯有下次買」，又言「有望下個月」。

樓主不忿被「放飛機」，於是向買家表示會提出舉報，然而買家就有恃無恐，稱「價都無出，咁都舉報，歡迎」。買家態度令樓主氣極，在帖文內直斥「層出不窮嘅理由總之就係要放你飛機，仲要覺得自己嘅行為冇錯」。

買家表示因為「打牌輸咗錢」，不夠錢買，於是取消交易。（電影《千王之王2000》劇照）

不少網民都批評買家「放飛機」，亦有人建議樓主「祝福」對方，「同佢講：『初一打牌輸錢，你會輸足一年，一年後再嚟過啦』」、「祝佢長輸長有」、「輸開有條路，下個月都未必有錢買」、「佢最大問題係約好咗，樓主當天再confirm佢，佢先覆唔要」。

有人就認為買家取消交易的理由有創意又好笑，更指對方算得上有交代，「佢有交帶啦算係，仲帶畀你歡樂」、「咁都起碼唔係你出到嚟先放你飛機吖」、「好坦白，但不原諒」。另外有網民就提醒樓主，「佢未出價，你真係吹佢唔脹」、「所以每次都一定會落bid」、「下次要學精啦，今次好彩你未出去」。