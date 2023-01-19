食客斥「好難食」唔畀錢　隔籬枱有樣學樣　網民：西客走數新招？

食客雖有投訴權利，但享用了食物或飲品也該付款吧？有網民日前附有影片去發文，表示在餐廳用餐時，見到有食客投訴食物味道欠佳，向侍應提出豁免收費，鄰桌一對男女食客見到亦有樣學樣，但是由於桌上食物已被食用過，加上餐飲亦喝完，因此侍應要求收回飲品費用。食客仍未滿意，更在餐廳內吵鬧，最終以侍應息事寧人作結。有網民看完影片後紛紛批評食客是「西客」，「想食霸王餐？」、「走數新招」。



樓主發文指見到有食客稱「啲嘢好難食」，於是提出帳單全免的要求，但由於桌上的檸檬水已被喝光，於是侍應要求收回飲品錢，但食客仍不滿。（fb影片截圖）

該名網民在facebook專頁「香港茶餐廳及美食關注組」發文，稱其於某茶餐廳用餐時，見到有2名男女食客與侍應就食物質素及帳單費用理論，其中的女食客提出帳單全免的要求。由於事發前另一桌食客由於不滿食物而離去，樓主便懷疑這2名食客想以同樣借口不付錢，「見到隔離枱有樣學樣，想唔畀錢走，但係隔離枱差唔多沒食過沒飲過」。

樓主在帖文中講述當時情況，稱女食客指「啲嘢好難食」，於是要求帳單全免，但是侍應就認為2人已經進食過部分食物及喝完凍檸水，於是要求他們付飲品錢，女食客仍感到不滿。樓主補充指女食客之後與侍應爭執，「係全免定係要收返嘢飲錢」，而最終侍應選擇豁免所有收費。

女食客指着桌上1碟食物，強調「我哋淨係食咗呢舊」。（fb影片截圖）

從樓主拍攝的影片可見，女食客先表示自己是街坊，「即係成日都嚟呢度食㗎」，然後不斷投訴食物份量及質素，包括菜單上的心儀菜色已無、桌上食物的份量「好少，又無薯條」。隨後，女食客又稱明白先前投訴成功的客人「佢哋無食過，咁佢哋試都無試啊嘛」，然後指着桌上1碟食物，強調自己也沒有吃下很多食物，「我哋淨係食咗呢舊，咁點啊？而家」，而女侍應就無奈地說：「我幫你收。」

帖文引來網民熱議，不少人批評女食客蠻不講理，「乜個人覺得唔好食係唔使畀錢的理由？幾時發明㗎？」、「活咗幾十年人第一次聽到唔好食，可以唔畀錢走人」、「唔好食又食晒飲晒？」，亦有人建議餐廳應該報警，「直接報警話有人食嘢唔畀錢算啦，同佢理論都多餘」、「報警，唔好食就下次唔好再食，食咗就要畀錢」。

（facebook專頁「香港茶餐廳及美食關注組」）