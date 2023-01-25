好人好事！婆婆過馬路跌倒成臉血　途人司機衝前協助　1句惹猜測

香港勝在有好心人！網上流傳好人好事影片，可見1名婆婆於長沙灣橫過馬路時不慎跌倒，數名途人及正等待轉燈的司機急急上前了解協助，發現婆婆臉部流血，遂即時替婆婆召喚救護車。上載片段的網民指，婆婆雖然受傷，仍要求熱心市民「唔好叫（白）車」，擔心被新抱責怪，引來網民猜測背後或有婆媳糾紛。



網上流傳好人好事影片，可見1名婆婆於長沙灣橫過馬路時不慎跌倒，數名途人及正等待轉燈的司機急急上前了解協助。（YouTube「車cam特警」影片截圖）

相關「車cam」片段紀錄了好人好事過程，畫面顯示事發時間為年初一（22日）下午5時許，地點為長沙灣興華街及長沙灣道交界的行人過路處。片中可見，1名婆婆緩慢地拖着手推車過馬路，踏上行人路之際疑突然失平衡，臉朝地下跌倒，未能自行起身。

這時有正駛至燈位、目擊事發過程的片主司機急急落車，亦有途人在確定安全後「衝燈」橫過馬路上前了解。眾人走近時發現，婆婆臉部受傷「成臉血」，有人隨即致電協助「叫白車」，有人則幫婆婆扶起手推車及拾回雜物，片主亦跑回車上，似是拿取應急物品。

婆婆跌倒後，目擊事發過程的片主司機急急落車，亦有途人在確定安全後「衝燈」橫過馬路上前了解及幫助「叫白車」。（YouTube「車cam特警」影片截圖）

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好人好事獲得網民留言大讚，「老人家跌親可以好嚴重，要即刻救，片主果然好人，向你致敬」、「好人有好報，香港已經愈來愈少呢啲人」、「片主同其他路人好有愛，希望婆婆無咩大礙」、「仲有邊個話香港人冇同情心」。

另外，上載片段的網民指，當熱心市民了解婆婆傷勢時，婆婆首先擔心的卻是被家人責怪，「婆婆第一句說話回覆：『唔好叫車，怕新抱會鬧』」。片段未有交代婆婆最後有否送院治理，但說話已引來網民猜想婆婆的家庭或存在婆媳糾紛，「希望婆婆無咩大礙，新抱唔該你睇下條片，反省下」。