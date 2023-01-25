新年大魚大肉骾骨求醫急升破紀錄　醫生拔到手軟　呢種魚最易出事

農曆新年當然要享受各種應節美食，不過大魚大肉除了會致肥，更要留意「骾骨」風險！內地有醫院醫生表示，今年年三十晚除夕夜（21日）有近40名病人因骾骨而求醫，數目多年破紀錄，當中大部分均是食魚時被魚骨卡喉，形容「魚刺拔到手軟」，又指求診數字側面反映疫情緩和後團年飯的盛況。



內地有醫院醫生表示，今年年三十晚除夕夜（21日）有近40名病人因骾骨而求醫，當中大部分均是食魚時被魚骨卡喉，形容「魚刺拔到手軟」。（澎湃新聞影片截圖）

浙江省人民醫院耳鼻咽喉科主任助理、副主任醫生胡未鳴今年年三十晚需要值夜班，他表示至當晚9時半，已處理近40人因異物卡喉求診，患者年齡屆乎18至77歲，主要為「骾魚骨」個案，當中以骾鰂魚骨的患者最多，但亦有萵筍等較少見的例子，「鯽魚有10個人，鰻魚有8個人，鱸魚有6個人，還有雞骨頭3個人，另外植物類的3個人」。

胡未鳴指，以往新年前後因骾骨而求醫的患者最多也只是約30人，沒想到今年未到午夜已破紀錄，「本以為不少人年夜飯會悠着點，沒想到，晚上9點都多之後，又來了好幾位病人，感覺特別多，真的可以說『魚刺拔到手軟』」。他認為，骾骨求醫個案數目側面反映團年飯的盛況，指過去一至兩年不少人感染新冠疫情，病癒後胃口較差，連帶令因大魚大肉而導致的骾骨個案也減少。

浙江省人民醫院耳鼻咽喉科主任助理、副主任醫生胡未鳴指，骾骨求醫個案數目側面反映團年飯的盛況。（澎湃新聞影片截圖）

胡未鳴指出，骾骨求醫數目增加的原因有3個，首先是疫情放緩，今年過年聚餐或拜年活動特別多，「魚是不可或缺的一道菜，客觀上造成很多人吃魚」，一不小心就被魚骨卡喉。其次是不少人已感染新冠肺炎並康復，胃口已經恢復，因此「報復性食魚」的情況也較多出現，導致更多骾骨個案。第三個原因是部分患者骾骨後輕視後果，以為用「土辦法」如吞飯或飲醋等便可解決，結果愈卡愈深，最終只能到醫院求醫。

浙江省人民醫院耳鼻咽喉科醫生蘇立眾提醒，用餐談笑之間是發生骾骨的高危時刻，而長者及兒童就更易「中招」，提醒民眾進食時一定要專心，剔除骨頭，細嚼慢嚥，不應在用餐時說笑打鬧。至於一旦發生骾骨情況，他指「眀智的做法是積極向正規醫院的耳鼻喉科求醫」，並盡量清晰地向醫生表達來龍去脈，以便醫生及時了解情況，盡快將魚刺等卡喉異物取出。