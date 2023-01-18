迷信！弟帶女友食團年飯　1舉動被親戚嫌棄唔吉利　阿媽全晚黑面

傳統餐桌禮儀，對年輕一代來說也許太難了！近日有家姐發文指弟弟帶同女友，出席提早舉行的家族團年飯，父親讓其女友點菜，對方便叫了7餸1湯，卻惹來同桌姑媽不滿，認為7個餸不吉利，當面斥責母親沒有教好弟弟女友便帶出來吃飯，結果母親全程「黑面」。樓主無奈表示：「後生唔識咪教識佢囉，真係有必要咁樣講嘢咩？」帖文惹來網民熱議，紛紛斥責姑媽行為無理，實際想「借啲意話你媽咪」；惟有人認為是女友不對，連基本的民俗禁忌都不知道。



樓主弟弟的女友叫了7餸1湯，卻惹來同桌姑媽不滿，直斥7個餸不吉利。（《香港愛情故事》劇照）

樓主在香港討論區以「細佬帶埋女朋友一齊嚟提早做節，結果媽咪黑足成晚面」為題發文，指父母下星期會去旅行，至年初二才回港，全家便提早吃團年飯。當晚弟弟帶同女友出席，更有姑媽和表弟共7人一起吃。父親說會請客，更讓弟弟女友「發辦」，對方亦很有禮貌詢問各人喜好和意見，只是下單時弟弟讓其自行決定，加上長輩在聊天，所以沒有人知道實際叫了什麼菜。

弟弟女友心態是1人1餸比較得體，所以叫了7餸1湯，怎料姑媽不滿稱「乜做節叫7個餸咁吉利呀」，更指責母親沒有教好禮數便帶弟弟女友出來吃飯，非常失禮，更認為對方是知道有人埋單，所以不看價錢隨便點。樓主質疑對方「咁多意見叫嘢食嗰陣又唔出聲」，母親聽到姑媽一番話後更全程黑面，弟弟女友還以為自己做錯事。樓主無奈表示，年輕人根本不在乎「意頭嘢」，「後生唔識咪教識佢囉，真係有必要咁樣講嘢咩？」。

姑媽更指責母親沒有教好禮節便帶弟弟女友出來吃飯，非常失禮，惹來母親全程黑面。（《香港愛情故事》劇照）

不少網民認為姑媽無理取鬧，年輕人不懂民俗禁忌也不為過，「年青人邊會識呢啲八婆嘢，識嘅先驚」、「咩年代」、「姑媽擺明搞事，下次唔好搵佢」、「女朋友做得好好，親戚總有啲係咁煩」。有人更揶揄對方，「真係麻煩，下年食麥當勞算」。

另有人猜姑媽或許是不滿樓主母親，趁機發洩而已，「好明顯係大姑奶唔妥你媽咪，借啲意話你媽咪」、「你細佬都唔識做！拿拿聲叫多個餸嘛」、「第一次見面食飯點可能畀佢做落單嗰個」。不過亦有人認為這些禁忌應該要知，「依家教佢等佢日後出來跟生意夥伴或上司食飯唔洗衰次勁嘅」、「七個菜好唔吉利，解穢酒先會咁叫，無諗到依家後生仔常識低到無可再低」。