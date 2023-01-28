送心儀女生鯛魚燒雪糕　對方1原因拒收　網民指非婉拒告白而係因…

送心儀對象禮物前，也要先了解對方喜好！有台灣男生於討論區發文表示，最近對1名女生有好感，於是他買了1件鯛魚燒雪糕打算送給對方，沒料到女生收到時竟說了1句，「不好意思，我吃素的不能吃鯛魚燒」，他震驚地向網民發問：「吃素的真的是連魚形狀的都不能吃嗎？」



有台灣男生於討論區發文表示，最近買了件鯛魚燒雪糕打算送給心儀的女生，沒料到對方竟說了1句，「不好意思，我吃素的不能吃鯛魚燒」。（「Dcard討論區」圖片）

該名男生於Dcard討論區以「吃素真的是連魚形狀的食物都不能吃嗎？」為題發文表示，最近對1名女生有好感，想找機會和對方拉近關係。他日前靈機一觸，想到可以送新年禮物讓對方開心，他於便利店見到有售鯛魚燒雪糕，覺得外型可愛，於是買了件打算送出。

他心想，「（鯛魚燒雪糕）象徵年年有餘討個吉利應該很適合也很應景，總不能包紅包給她吧？」。沒料到女生收到時竟說了1句，「不好意思，我吃素的不能吃鯛魚燒」，讓他大感震驚。

有網民留言猜測女生拒收禮物的主要原因是鯛魚燒成分並非全素，「有些人是吃全素的喔，外面那層皮可能有蛋的成分，所以她不能吃，第二種就是她不喜歡你拒絕你」、「有的人吃素是吃的非常乾淨的，稍微有沾到葷的都不行」、「雪糕的話應該是奶素哦，如果那個女生吃蛋素或是全素就不能吃喔」，有網民建議要先問清楚，「是成分讓她不能吃吧，她吃素你沒問是全素？鍋邊素？奶蛋素？你要問清楚」。

有網民提醒與素食者交往，在飲食上要注意更多，「吃素的女生你要確定跟她交往以後，你能配合她都要像這樣吃什麼都要選過喔」、「遇到吃全素的一律建議放棄，除非你之後打算跟她一起吃，不然會麻煩到崩潰」、「建議原po做好心理準備喔，要跟吃全素的在一起吃飯真的超多限制（尤其是去旅遊！找餐廳超麻煩），要用愛來克服哈哈哈」。