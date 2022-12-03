心儀女生愛睇波又賭波　男生憂影響未來對發展卻步　網民意見兩極

說起足球不少人都只會聯想起男生，但原來亦有女生喜歡這項運動。近日就有男生發文指最近認識了1名女生，她喜歡球類運動，包括籃球和足球，自己卻沒有很大興趣，所以覺得對方有此興趣是受前男友影響。直至看見其在社交平台發放贏錢截圖，才知道她不僅喜歡更會賭波。樓主不能接受會賭錢的女生，憂未來若有機會發展將影響自己，因而欲知他人對於另一半會賭錢有什麼看法，帖文亦引來網民兩極意見。



男生發文指最近認識了1名女生，她喜歡球類運動，自己卻沒有很大興趣，直至看見其在社交平台發放贏錢截圖，才知道她會賭波。（《三流之路》劇照）

該男生在香港討論區以「女仔人家有依啲嗜好，你地接唔接受到？」為題發帖，指最近認識了1名女生，她喜歡球類運動，不論籃球還是足球球賽都會看，而自己卻不多觀看球賽，最多知曉兩方隊伍，以及什麼叫「越位」，亦不會為看球賽而捱夜，所以覺得對方有此興趣是受前男友影響，得知她是真心喜歡後，還以為可以多個話題作了解。

可是後來發現她不只觀賽還會賭波，並會在社交平台發放贏錢的截圖，對方更直言「係呀，不過唔會賭好大同埋只會賭鍾意嗰隊」。樓主續稱不太能接受會賭錢的女生，「嚟緊仲要世界盃幾乎每場都可以賭」，細想要是將來有機會發展，對方愈賭愈大要去借錢便很容易影響自己，因而求問網民對於另一半會賭錢有什麼看法，應否勸勉對方戒掉此嗜好。

樓主指某日看見她在社交平台發放贏錢的截圖，好奇問對方是否會賭，對方直言「係呀，不過唔會賭好大同埋只會賭鍾意嗰隊」。（《不日成婚》劇照）

有網民認為任何會參與賭博的都不是好女生，勸籲樓主選老婆千萬不要選她，「女仔睇波還好，賭就真係要諗諗」、「賭會上癮，揀老婆就唔好要呢啲啦」、「唔好揀爛賭婆」、「賭賭吓就有機會變病態賭徒，都係戒咗佢好啲」。

有人則表示適可而止就可以，更不明為何男人賭就沒有問題，女人便要被指指點點，「賭波有咩問題？玩得合理就得，好過佢去隔離屋打麻雀啦」、「多餘，男人賭得，點解女人就唔可以賭？」、「閒情小賭可以，而且某程度投資任何股票債券都係賭博」。