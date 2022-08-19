日式餐廳賣鹹魚？港男約心儀對象食飯傳惡臭　店員解釋源頭尷尬了

初次約會當然想留下好印象，但就未必總能如願。有港男日前發文，指早前透過交友app約女生到日式餐廳食飯，席間女生數次大聲表示餐廳內有怪味，港男卻未有察覺異常，直至女生叫來店員詢問是否有賣鹹魚，而店員一聞即揭發臭味來源正是港男的腳！「腳臭」港男自覺被女生當眾「落面」，但又不得不維持風度請對方食飯，於是開帖大吐苦水。



樓主在討論區表示自己一向有腳氣問題，日前帶心儀對象到要脫鞋方可入內的日式餐廳食飯時，就被該女生及店員踢爆有「腳臭味」。（《某一天》劇照）

該名港男在香港討論區以「同女仔去日本餐廳食飯，個女仔搞到我好冇面」為題發帖，稱其近日透過交友app結識了1位女生，相談甚歡，打算約出來見面，因派了第2期消費券，便決定請對方到日式餐廳「食好嘢」。他們跟從該日式餐廳的要求，脫鞋入內，但剛坐下，「個女仔就問我︰你問唔問（聞唔聞）到有陣臭味？」。港男不覺餐廳有異味，也就未有多加理會。

到點餐時，女生突然高呼稱自己知道是什麼臭味，然後大聲地詢問店員「你哋係唔係有賣鹹魚啊？我聞到好大陣鹹魚味！」，聲音之大連旁邊的食客也都紛紛看過來。店員嗅了嗅後神情怪異地看了看港男的腳，然後解釋店內沒有出售鹹魚，「可能係呢位先生隻腳有陣鹹魚味」。

樓主認為女生當面指責自己有腳臭，令他當眾丟臉，甚是不快。（《藍色海洋的傳說》劇照）

港男指知道自己腳氣確實嚴重，但認為在場食客都脫了鞋，臭味來源不一定就是自己，於是即時大怒駁斥店員，惟女生竟較真地走過來聞他的腳，「跟住大聲咁講︰原來係你腳臭味！」。港男覺得「面子都俾佢丟晒」，但還要保持風度請她食飯，事後即發文指難以理解為何她要對臭味如此執着，令自己「無晒面」。

帖文引來網民熱議，有人認為該女生不識大體，初次見面就揭人瘡疤，「佢係唔係唔記得帶腦出街？」、「聞到都唔好咁大聲講出嚟吖」。但有人就覺得她「高招」，「可能係佢腳臭，所以特登大聲屈落你到」、「佢先醒，大大聲入咗你波先」。

不過亦有人覺得樓主也應該反省檢討，「你自己都好cheap，明明有腳臭唔認仲鬧番人」、「第一次約女仔食嘢就唔好去呢啲咁尷尬嘅地方啦」、「明知自己有腳臭問題，唔好去要除鞋嘅餐廳嘛」。