收長者乘客金牛$1000利市　網民質疑派錯　的士司機透露暖心故事

有的士司機農曆新年開工發大財，不過卻被網民質疑可信性！該名司機於網上發文表示，年初二（23日）載到1對坐輪椅的老人家乘客，兩人感恩在街上等了半小時終於截到車，於是派了封1000元金牛大利市給他。司機於帖文分享利市照片，惟大多數網民都不相信有乘客會如此豪爽，猜測「如果係老人家多數係拎錯利市派錯人」、「係唔係自己放，喺度呃like」，不過也有人撐是真實經歷，「其實真係唔出奇，機會低就梗。老人家分分鐘幾個舖位幾層樓收緊租，呢張對佢嚟講真係散紙嚟」。



有的士司機於網上發文表示，年初二（23日）載到1對坐輪椅的老人家乘客，兩人感恩在街上等了半小時終於截到車，於是派了1封1000元利市給他。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該名的士司機於fb群組「的士司機資訊網 Taxi」發文貼出照片，可見他打開了1封金色利市封，炫耀內裏裝着的1張1000元紙幣，而咪錶顯示車資為176.1元。司機於帖文寫道，「專貴客人上車係唔同啲，一對恩愛老人家」，意指該封「金牛」是由1對老人家乘客贈送。

帖文引起了熱議，大部分網民直指司機造假，乘客不可能派如此大額利市，「會唔會有人信」、「車自己父母就有可能」、「自編自導自演，最緊要自我感覺良好」、「熟客畀最多都係一百，你攞張一仟就真係好難令人相信！」、「如果係真嘅，可能老人家論論盡盡，同佢孫仔嗰封調轉咗，佢孫仔嗰封得十蚊」、「又呃啲傻仔出來頂更」。

司機隨後回覆網民憶述事情經過，稱有對坐輪椅的老人家在街上截車，「等咗半個鐘都無人停去做」，他駛經遇到立即載該對老人家由九龍經紅隧到香港仔，「之後佢就話我好好人就俾咗封利市我」，又說「唔信都冇辦法」。

的士司機憶述，他載該對老人家由九龍經紅隧到香港仔，「之後佢就話我好好人就俾咗封利市我」。（資料圖片）

司機今日（25日）凌晨5時許再分享遇到有乘客遺留手機在他的車內，他沒有要求報酬，主動送回給乘客，直言「做人唔一定要貪心，做好自己本分。1000蚊對我嚟講咁重要咩，我只會講幫到人當幫到自己積福」。

有網民力撐司機沒說謊，「我絕對相信，因為未做過輪椅車司機係唔會明的。輪椅車客人對司機係叫車長，普通車啲客叫你做的士佬」、「上一輩的人，懂得感恩居多！過年也要工作，辛苦你們了！」、「其實好普通，我都收過超過10次100美金（約783港元）同200歐羅（約1700港元），雖然無利市封，但都係利市，唔使post，費事人哋話你假」。