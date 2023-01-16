的士乘客要求先車往廁所　搵定公廁再付貼士　司機：佢真係好急

人有三急是正常不過的事，但若身處地方沒有洗手間，情況或會變得「危急」。有的士司機近日分享上班趣事，指接到應用程式的行程訂單，乘客要求從灣仔前往柴灣杏花邨，特別備註願意給予10元「貼士」，要求他開車時先到最近的公廁，解決需要後才繼續駛至目的地，形容相關訂單是「近期見過最癲嘅要求」。



有的士司機指接到應用程式的行程訂單，乘客要求從灣仔前往柴灣杏花邨，特別備註願意給予10元「貼士」，要求他開車時先到最近的公廁，解決需要後才繼續駛至目的地。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該名的士司機於facebook群組發文，貼出應用程式的接單截圖，顯示有乘客要求由灣仔駱克道前往杏花新城，並註明是「千足金」訂單，代表會按咪錶金額給予全費，毋須折扣。特別的是，乘客在備註欄中提出另類要求，表明會另付10元「貼士」，要求額外增加中途站，「我想（去）廁所，車咗去最近公廁先」。

司機笑言，該訂單是「近期見過最癲嘅要求」。他完成訂單再更新，指涉事乘客並非惡作劇或醉酒，上車前更透過程式預先提供公廁位置，「可能佢真係好急，佢自己都已經搵埋個公廁位置畀我」，形容是較少遇到的有趣經歷，「佢都好有禮貌，但覺得幾搞笑」。

帖文引來同業討論，不少司機也表示遇過類似情況，亦有人質疑，乘客要求的上車位置不算偏僻，理應可先去洗手間才召車。（資料圖片）

帖文引來同業討論，不少司機也表示遇過類似情況，直言有時乘客要求解決需要的地點根本沒有洗手間，「一程車要去三次公厠都玩過」、「我試過在屯門公路，停埋一邊畀個客屙尿，佢話就嚟要瀨」。亦有人質疑，乘客要求的上車位置不算偏僻，理應可先去洗手間才召車，「一條洛克道都有幾個廁所」、「去咗廁所先再call唔得咩」、「都好過行行下車喺車上瀨咗出嚟」。