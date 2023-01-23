的士乘客加$100要求坐6個人　司機見目的地嘲笑：怕阿sir見唔到？

加錢就想坐多個？有的士司機近日在網上分享離譜事，指接到應用程式的行程訂單，有乘客要求從東涌前往落馬洲，特別備註「加費100」及「六個人」，要求他接載6名乘客，令他不禁揶揄：「啲客出order愈出愈神奇。」



該名的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，貼出應用程式的訂單截圖，指有乘客要求由逸東邨前往落馬洲，並註明是「千足金」，即會按咪錶金額付全數車資，毋需折扣。乘客甚至在備註欄中表示願意多付100元，並寫上「落馬洲6個人」，要求司機接載6名乘客。

司機看到訂單不禁稱「啲客出order愈出愈神奇，諷刺乘客以為多付車費就可以無視法例的乘客人數上限，「以為加錢就可以，加$100坐6個人」，又指出落馬洲為出入境口岸，一向有不少警員駐守，相關要求猶如知法犯法，「仲要落馬洲，怕阿sir見唔到？」。

帖文引起同業熱議，不少人都表示「爆笑」，「平時慣咗坐埋尾箱」、「佢係咪計埋師兄你」、「想坐車頂咪開聲囉」。亦有人大方分享「怪客」遭遇，「有啲客好On X㗎，大件物件以為放後座就唔收錢」、「大把呢啲人，真係以為加錢大X晒」。