葉劉ig貼賀年照被批「太老」　1句高EQ回應獲網民激讚：風韻猶存

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀不時在個人社交平台分享工作花絮，過時過節更會大派「福利圖」。早於年廿九（20日）她便上載身穿粉紅色旗袍的賀年圖，而昨日（24日）她亦貼出黑金色旗袍造型的「如魚得水」賀年相片，但被網民留言攻擊稱「太老了」，不過葉劉未有介意，反以1句高EQ回應，獲得網民一致激讚，更大讚她「風韻猶存」。



行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀在社交平台貼出黑金色旗袍造型的「如魚得水」賀年相片，但被網民留言攻擊稱「太老了」，不過她未有介意，反以1句高EQ回應，獲得網民一致激讚。（ig「regina.ip」圖片）

葉劉自年廿九起每天發放福利賀年照，向一眾粉絲及支持者拜年並送上祝福，更於年初二「車公誕」一連上載多幅到沙田車公廟出席祈福活動及買風車的相片。昨日年初三雖然是赤口，葉劉亦照樣上載賀年照，相中可見她身送黑金色旗袍，手持金魚裝飾，祝賀粉絲們「如魚得水」。

葉劉的「福利圖」一向吸引不少網民留言讚好，不過有網民就在初三的「如魚得水」賀年圖下，留言批評她「太老了」，但見慣大場面的葉劉當然不介意，更直接回覆1句「老又如何？你不會老嗎？」。有網民則指出，早於年三十（21日）的帖文中，葉劉就曾被網民攻擊她「P圖」，被她以1句「對唔住，我冇修圖」直接反擊。

葉劉的高EQ回應獲近百名網民讚好，「姐姐外表同EQ都高」、「大家咁鍾意佢唔係冇原因」；亦有人留言安慰，「若沒有姐姐艷光照人，喜慶節日也失去幾分昇平氣象！」、「保養得好好，唔好理呢啲麻甩佬」。