男生借錢搞夢幻婚禮滿足老婆　不足2年離婚仍欠債　前妻竟然咁做

結婚是人生大事，當然希望將婚禮辦得如已所願，但也應按財力量力而為。有台灣男生於網上發警世文，指其大學同學為了滿足老婆渴求的儀式感，借貸辦了場老婆心目中想要的婚禮，詎料結婚沒2年就離婚收場，所以樓主奉勸「男生要保持理性」，勿借貸結婚。

帖文引起熱議，不少網民反嘲樓主同學「打腫臉充胖子」，「試圖要去填滿講求儀式感的人內心的自卑感，女的終究不是公主，男的也不是王子，儀式感只不過是一塊光鮮亮麗的遮羞布，拿來情緒勒索用的」，甚至有人反教育，「真正愛你的人，會心疼你花的每一分辛苦錢」。



有台灣男生於網上發警世文，指其大學同學為滿足老婆渴求的儀式感，借貸辦了場老婆心目中想要的婚禮，詎料結婚沒兩年就離婚收場，而貸款卻未還完。（《藍色海洋的傳說》劇照）

該名男生於facebook群組「匿名2公社」發文分享大學同學的悲慘經歷，指出同學借貸辦婚禮，滿足老婆的儀式感，惟「沒兩年離婚了，貸款還沒還完」，後來還得知前妻改嫁給能滿足她儀式感的男生。他奉勸道，「男生要保持理性，不要只有X蟲而沒有腦」。

樓主原想「圍爐取暖」，得到網民的認同，惟不少網民反嘲其同學沒錢卻想「充大頭鬼」，「那個叫奢華感，不是儀式感」、「笑死，還要貸款才能結婚，是幹嘛要娶，找個肯跟你登記的不好嗎？」、「誇張，我覺得有多少能力就做多少事，有戒指跟簡單的婚紗照就夠了，不用有什麼宴客，兩家人吃個飯就好，然後手牽手去登記，多好，幹嘛貸款」。有網民批評樓主同學前妻貪慕虛榮，嘲諷「要儀式感可以嫁給殯葬禮儀師啊」。

有網民分享經歷指出，「我老公的哥哥也是為了結婚跑去貸款，結婚4年就離了，到現在過了5年還沒還完貸款」。有網民點出問題所在非因儀式感，「確定是儀式感惹的禍嗎？既然都貸款給了儀式，為何兩年後會離婚？要對症下藥找對原因才不會重蹈覆轍，簡單的推給儀式感3個字解決不了問題」。