私家偵探捉姦代寫契約　妻揭夫違約找小三欲提告　離婚律師：好難

文：呂秋遠 台灣律師

《只是故事：喜歡上人的日子》

這是一份外遇和解協議書，上面的條文洋洋灑灑，但是看起來不是律師寫的，應該是徵信社「義務」幫忙，但是說到義務，其實早就計算在他們的成本內。特別是「抓姦」，在刑法還沒除罪化之前，他們抓姦的費用，動輒都是上百萬，寫點不像樣的契約，讓客戶覺得物超所值，那也是剛好而已。

但是，不像樣就是不像樣。例如這個客戶提供的契約，要就算想提告些什麼，也根本無從告起，就像是這個。



台人妻發現丈夫與小三仍有聯絡，欲告兩人違反協議。（《夫妻的世界》）

「律師，我要告我先生。他應該繼續有跟小三聯繫，而且這個月的薪水也沒有給我。」她很氣憤的說。

我看了外遇和解協議，不禁皺了眉頭（已經很皺了，雪上加霜），因為這是一份沒有太多用處的協議。

「這份協議已經八年了」我看了一下日期，「我們一項一項來檢討好了。第一，你要他往後把所有薪水，包括年終、獎金等等都給你，他有照做嗎？」

「有。」她點點頭，「只有這個月的加班費沒給我而已。」

「唉唷。不錯哦！」我自以為幽默的學了周杰倫的語氣，「竟然持續十年。然後，只要違約沒給你錢，就要給你五百萬。」

「對，所以我要告他。」

「你以為法院會判決，要他給你五百萬？」我看著她。

「不然呢？契約寫好的。」她聽出我的不以為然，也很不服氣。

「這等等再說，我們來看第二條。女生要賠償你三百萬，她賠了嗎？」

放棄是喜歡，重聚也是喜歡，但是，綁在一起，那不是喜歡，而是折磨。（《夫妻的世界》）

「她賠了，但是徵信社把錢全部都拿走了，因為徵信社跟我講好，女生賠償的錢全部歸他們。」

「嗯，好樣的。」我繼續問，「第三條，往後他們如果有不正常的聯繫，就要賠償你二百萬。請問你，什麼叫作正常，什麼是不正常？」

「去汽車旅館？」她反問。

「如果一起吃飯、一起逛街、一起聊天，是不是不正常？」我再問，「可是既然他們還是朋友，吃飯逛街聊天也是正常的吧？你覺得他們現在還會笨到去汽車旅館讓你抓？」

「可是，之前有外遇記錄，現在還一起吃飯，這也不算不正常關係？」她看來很疑惑。

書本「漸漸喜歡上人的日子」。（呂秋遠facebook）

我轉身去書櫃拿了一本書，書名叫做，「漸漸喜歡上人的日子」，然後遞給她看封面。「讓法院詮釋你所謂的事實，很多時候就像是這本書的書名一樣，每個法官看的角度都不一樣。你覺得，斷句在哪裡？」

「喜歡上人的日子，這是宗教書吧！就是喜歡某某上人的這段時間？」她說。

「那為什麼不是，喜歡上，人的日子？就是當人類的日子很好啊！又或者，為什麼不是，另一種奇怪的意思，算了，我不要解釋了，總之，一句話，可以至少有三種解釋，你覺得法官一定會按照你的意思解釋嗎？」

「我懂了！所以，就算他們可能出去吃飯約會，這種行為在法院眼裡，也有可能是正常的社交活動嗎？」

「有可能。那我們來看第四條，如果薪水不給你，要賠償你一百萬元？你覺得法官會判決這個金額給你嗎？」

「為什麼不？這是契約，說到要做到。」她還是不服氣。

「因為，除了契約精神、條文要遵守，法院還會有衡平法則來平衡，你想想，你拿了先生十年的薪水，十年來，他每個月的薪水、加班費、年終獎金、平均大概八萬元，一年將近一百多萬，都給了你維持家用，你一個月只給他一萬元，其他都是你想怎麼用都可以，十年一千多萬，就算花在家用上，也會有一點剩餘吧？」

台人妻不滿丈夫沒遵守協議，打算告上法院要求賠償。（《金都》劇照）

「沒錯，我大概存了三百萬，這些錢他不知道。」她點點頭。

「法官知道。因為很少會有男人，願意把所有所得都交出去，長達十年，自己只拿一萬。」

「好，那最後一條，如果離婚，所有財產都歸我，我總可以跟他要他名下的房子了？」

「你要離婚嗎？」我看著她。

她可能沒料到這個問題吧，突然當機無法回答。

「如果你還在意他跟這個女人聯繫，每個月可以拿他八萬元，你真心想離婚，拿到他的房子嗎？」

她沉默了很久，始終沒辦法回答。

「你現在不是需要律師。而是需要諮商師，幫你們做婚姻諮商。你提告，法院不一定會因為他持續了十年，沒把加班費給你，所以判決你勝訴。他們有聯繫，你也還沒證據。講難聽點，你每個月只給他一萬元，那個女人或許還會安慰他，他會選擇哪一邊？還是你想要把他推到她那邊？他外遇是他不對，但是也十年了，你還要用契約約束，繼續過這樣的婚姻生活嗎？你還想要懲罰你們多久？」

她沉默了很久，才說出了這句話，「我不想離婚。」

「那麼，可不可以忘掉這個契約，好好過生活？你們一起去諮商，試試看能不能修復這段感情，真的不行，就讓他去。你這十年來，不是用感情，而是用契約經營婚姻，你不累，我看著都累了。」

她擦了眼淚，破涕為笑，「所以，喜歡上人的日子，到底是什麼啊？」

「就是讓自己慢慢重新喜歡一個人吧！放棄是喜歡，重聚也是喜歡，但是，綁在一起，那不是喜歡，而是折磨。」

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）