恐怖情人！前男友無處不在　女生因1句話嚇到報案　警揭嚇人真相

感情路上要好來好去，勿變恐怖情人！台灣有女生前年和同居男友分手，對方多次箍煲不果，卻離奇地能掌握其行蹤，更乘她下班開車回家時「埋伏」要求復合，更威脅「會買槍」。女生質疑對方跟蹤她，因明明已開車擺脫，更和男上司約好報警，結果前男友又再現身派出所。由於事件可疑，警方即時檢查女生座駕，發現前男友偷偷裝了GPS定位，才能隨時掌握其行蹤。恐怖前男友終被控違反《個資法》及恐嚇危害安全罪，下場日前出爐。



女生驚覺前男友知道她的行蹤，質疑他箍煲不成便跟蹤。（《安眠書店》劇照）

案情指，台北邱姓男子於2021年和受害女生交往同居，後來因爭吵同年6月分手，他多次箍煲不果，女生更拒接電話。2021年6月30日，女生駕車回家時發現男友在停車場，懷疑被跟蹤，兩人發生口角後，邱男否認自己跟蹤，更要脅會去買槍，「槍我會買，我一定買」。

受害人見邱男不願離開，擔心自己安危，開車擺脫他後打電話向公司的男上司求助，兩人說好到派出所報案並申請保護令，她駕車離開車時非常害怕，多次看倒後鏡，以防邱男尾隨。

結果，邱男又在派出所現身，更目擊受害人和男上司在一起，他氣得恐嚇男上司，稱「已買好槍枝」。警方聽完雙方說法後，好奇邱男為何能精確掌握受害人行蹤，即前往檢查女方座駕，終在車底發現他偷裝的GPS裝置。

女生以為前男友跟蹤，但警方覺得他知道得太精確，檢查受害人座駕果然有被偷裝GPS裝置。（《安眠書店》劇照）

原來兩人分手後，邱男兩度潛入受害人所住社區的停車場，在其私家車車底偷裝GPS定位器，之後通過APP判斷受害人何時開車回家，提早一步走入停車場「埋伏」，以要求女友復合。

邱男見惡行被揭發，到案時馬上變樣，當場認錯希望和受害人及男上司和解，但雙方談判破裂，女方隨即獲得法庭保護令，禁止邱男騷擾，而他的行為也觸犯了《個資法》及恐嚇危害安全罪。

法官在庭上指，邱男無正當理由就在受害人座駕安裝GPS裝置，非法蒐集對方資料，事件中侵害了女方及男上司的行動自由和私隱，更威嚇2人。不過考慮到他無前科又認錯，判斷因失戀一時做錯事，保護令生效後的確沒有再騷擾，最終判違反《個資法》罪成入獄3個月、2項恐嚇危害安全罪合併判囚20日，可易科罰金，同時准緩刑3年。

（綜合）