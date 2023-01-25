送禮畀阿媽？揭同居男友包養40歲阿嬸　女生崩潰：X，我輸在哪？

男子與年輕女友同居仍不知滿足，竟然包養阿嬸？台灣有女生於討論區發文表示，與同居男友已交往3年，日前家裏送來1箱大包裹，打開後發現是調理養生機，男友聲稱是打算送給媽媽，惟這並非他平常的舉動，女生暗中生疑下，趁男友洗澡時偷看對方手機，果然找到不忠證據！最令女生震驚的，是男友原來正包養約30至40歲的女人，她崩潰大呼：「X，我輸在哪啊？」不過，有網民質疑帖文是「業配文」（即旨在推銷商品），但女生否認，其後更表示已與男友分手。



該名女生於Dcard討論區以「原來我有個糖果爸爸男友」為題發文表示，「我真的不敢相信，每天在Dcard上演的事情會發生到我身上」。她指出，與同居男友交往3年，日前家裏送來1箱大包裹，打開後發現是調理養生機，她問男友買這部電器的原因，男友稱打算送給媽媽，惟她知道男友媽媽根本不會下廚，也懶得動，男友就辯稱可能媽媽會心血來潮製作果汁和豆漿之類。

樓主對男友的辯解感到很奇怪，「畢竟他平常真的不是一個會送媽媽東西的人」，於是在男友洗澡時偷看其手機，「不看不知道，一看直接原地嚇到，女人的第六感真準」。她於通訊應用程式揭發男友與1名叫「Angela」的女子有來往，兩人經常互傳訊息，她崩潰大呼，「發現男友有在包養一個女生，btw還是個3、40歲的老女人，X，我輸在哪啊」，直言看到發抖，甚至有點乾嘔，完全不知道男友包養女人1個多月來騙了她這麼多次。

從樓主翻拍的對話照片可見到，男友與Angela對語時語氣十分親暱，女人問「寶在哪裏呀？」，男友回答「在你心裏呀」，男友還送了部MacBook Air給對方，稱「不是說想要？代價就是我需要你的時候你都要在」。樓主揶揄「wow還送了她MacBook呢，啊要送就送Pro啊，還送Air而已？」。

樓主還找到「實錘」的證據，女人傳了同款調理養生機的購買連結給男友，撒嬌道「想要這個」，男友問原因，女人說「打果汁、豆漿喝啊，我好胖，買給我」，男友很爽快地說他會下單。

樓主嘲諷，「上次的MacBook就知道要送她家，啊，這次調理機怎麼不是直接送到她家，在外面亂搞也不先三思，這種白癡男生也可以不用了吧」。她說，女人用的哥基貼圖，她與男友都很喜歡，算是情侶貼圖，沒想到對方竟然也有，令她「超想吐」。她奉勸道，「各位情侶，真的不要太過相信身邊的伴侶」。

樓主崩潰大呼，「發現男友有在包養一個女生，btw還是個3、40歲的老女人，X，我輸在哪啊」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民大批樓主男友一腳踏兩船是渣男，「包養3、40歲的女生我問號？喜歡熟女類的？還是缺母愛？原po直接坦白了啦，問清楚那渣男現在到底是怎樣！」、「天啊，偷吃也不擦嘴巴，竟然還當別人的sugar daddy，也太過分」。

不少人呼籲樓主快分手，「這種男生趕快分一分了啦，用摸別的女人的手摸你，想到又惡心了！」、「比他好百倍的男生多的是，這種爛人快點丟！」、「比過年還可怕鬼故事，再不分，你比你男友還沒救，要留着過年，隨便你」、「這種人就跟新年大掃除一樣，全部丟掉，斷捨離，嘔嘔嘔嘔，畜生」。

對於有網民質疑樓主男友包養個比自己年紀大的女人，有網民解釋，「大家真的不要覺得那個男的居然包養30、40歲的老女人很瞎，我之前男友跟我在一起時，他也是背着我跟已經結婚的大媽說愛你」、「真男人心裏解讀，為什麼會找3、40的女人？1.技術好有經驗 2.沒生過小孩的大部分都看不太出來，而且有韻味 3.年紀大懂事，不太會搞有的沒的」。

樓主其後更新帖文指出，已與男友攤牌分手，直言「我真的沒辦法再被這樣惡心下去，更說為防男友傳訊息騷擾，她已在Instagram封鎖對方。