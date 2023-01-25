超狗血！「男友媽是我爸初戀」見家長先知　父記恨被飛迫女兒分手

不被父母祝福的戀愛，真的能夠長久幸福嗎？有台灣女生於討論區發文分享十分「狗血」的親身經歷，指出日前與男友一起見雙方家長，沒料到男友的媽媽竟然是她爸爸的初戀，當年分手原因是男友媽媽嫌棄她爸爸貧窮，當年對爸爸造成很大的傷害。爸爸至今仍記恨，反對她的戀情，她大呻：「那是你們上一代的恩怨，跟我到底有什麼關係？」未料許多網民想歪，懷疑女生可能和男友有血緣關係，才令父親反應如此大，結果迫得她現身回覆。



有台灣女生日前與男友見家長後，驚悉男友媽媽是她爸爸的初戀，爸爸反對她的戀情，迫令分手。（《父女七日變》劇照）

該名女生於「匿名公社」以「男友的媽媽是我爸的初戀」為題發文表示，她自己也覺得這件事很離奇，「但很無語的就被我碰到了」。她日前與男友見完雙方家長後，她爸爸一直要求她分手，態度非常強硬，她被嚇壞了，因從小到大從沒見過爸爸這樣。

後來媽媽告訴她原因，原來男友媽媽是爸爸高中時的初戀，「後來上大學後嫌棄我爸窮就把他甩了，這給我爸造成很大的傷害，我爸覺得這麼無情的女人，養出來的小孩也不會好到那裏去」，所以要求她馬上分手。

她指現時媽媽也覺得很為難，認為即使她堅決要結婚，以後爸爸看到她男友1次，心裏就會不舒服1次，對雙方都不好。她不滿道：「我覺得那是你們上一代的恩怨，跟我到底有什麼關係？為什麼要因為你以前的傷害就不准我追求我自己的幸福，而且男友媽媽也不覺得怎樣啊，過去都過去了，還糾結這麼久是怎樣？」

女生不滿道：「我覺得那是你們上一代的恩怨，跟我到底有什麼關係？為什麼要因為你以前的傷害就不准我追求我自己的幸福？」（《父女七日變》劇照）

大部分網民認為樓主應該聽爸爸話分手，指出「甩人的本來就無感啊」、「不知道你家有錢了嗎，如果不夠有錢，你嫁去有個嫌貧愛富的婆婆你以為會多好。你家如果比較有錢，你就是婆婆的提款機，妳現在羞辱你父親，未來被羞辱也不要找娘家」、「只顧着追求自以為的幸福，完全不顧父母的感受及現實面的問題！沒得到眾人祝福的愛，尤其是家人，是很難得到真正的幸福的！」。

不過也有網民鼓勵樓主勿受影響，「要跟誰結婚是妳自己的事情， 大不了過年老公不跟妳回家就是了」、「一群神經病，上一代的恩怨關小孩屁事」。甚至有網民腦洞大開表示，「傻孩子，還男友呢？那是妳哥啊！」、「請注意八點檔劇情上妳男友會不會是你的哥哥」。

樓主其後更新帖文說，「歪樓的太厲害了啦」，指男友大她2歲，她爸爸與男友媽媽分手快5年才出生，無奈道「怎麼可能是兄妹？腦補成這樣是韓劇看多了？」。