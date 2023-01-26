杯莫停？大年初三飲醉酒　浙江男4米高橋墮下　醉到唔覺痛仲咁做

雖說人生得意須盡歡，然而「杯莫停」的後果亦非同小可！大年初三，浙江有男子喝醉酒，竟從4米高橋直直摔落於灌木叢中，無法動彈。不知男子是否醉意太甚，當民警到場詢問時，他竟翻個身想繼續睡，幸好警員得知男子從高處墮下，並發現他嘴巴有血，急急請救護員將他送院，男子經救治終脫離危險。



浙江台州1名男子於大年初三午飯時喝醉酒，不慎從4米高橋墮下，摔落於草叢中，動彈不得。（《西部決策》微博影片截圖）

根據《西部決策》報道，周二大年初三（24日），浙江台州1名男子於午飯時喝醉酒，經過一處離地4米的高橋時，竟不慎從橋上墮下，摔落於草叢中，動彈不得。有市民經過該處，見灌木叢間躺着個醉漢，於是報警處理。警員到場詢問男子情況，得知他從高處墮下後便即時請救護人員協助送院。

從影片可見，該名男子先是側臥於草叢中，單手托頭似在休息，民警詢問他的名字及住址，然而男子只是醉醺醺地應了句，之後竟翻身換個姿勢繼續「躺平」，連民警都忍不住說「你怎麼舒服怎麼躺」。後來男子表示自己「喝了點酒」，從上方高橋墮下，民警同時發現男子嘴邊有血跡，並推斷他下肢有骨折的可能，於是向急救中心呼救。救護人員到場幫男子戴上頸托，又為他固定腿部，用擔架抬走送院，經過救治，男子終於脫離危險。

有網民打趣道，「喝了點酒，是『億』點酒嗎」、「完了完了，要被親戚笑一整年，沒事聊一下」。而不少人都認為男子不值得同情，「巨煩這種喝完酒就整出事的，自己啥酒量不知道嗎，可漲漲記性吧」、「因喝酒給自己喝出問題的最丟人！」、「喝酒需節制，否則易釀禍端，成為悲劇」、「要是人摔沒了，一起喝得都倒霉」。

（西部決策）