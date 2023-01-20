醉漢戴女友人逾$20萬婚戒出事　卡手指2日咁處理　網民：綠綠的

這件事太奇怪了！寧波1名男子日前和朋友喝酒，稱喝醉了，便拿起女性朋友價值逾20萬人民幣（逾23萬港元）的婚戒來戴，沒想到戴上後摘不下來，卡了2天終要找當地消防部門求助。由於戒指價值太高，消防員一開始試用番梘水圖將戒指滑出，但完全無效，因為手指已嚴重腫脹兼有血痕，最終還是要將戒指切割。事件引來熱議，許多網民指事件「可疑」，「女性朋友婚戒」、「醉酒後」，形容信息量很大，事件「綠綠的」。



內地1名男子喝醉後戴上女性朋友的婚戒，稱喝到不知發生了什麼事。（微博影片截圖）

內媒報道，寧波慈溪1名男子日前向消防求助，指喝醉後試戴朋友的女式婚戒後尺碼太細卡住了。消防員在場討論如何處理時，提到為何不直接切割戒指，原來該枚婚戒價值20多萬人民幣，上面鑲了很大一顆鑽石，令他們左右為難。

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消防員最先用細線綁好其手指，再配合番梘水嘗試慢慢滑出來，但完全無用。男子透露戒指由前天晚上已經卡住，由於戒指卡住時間過長，他手指已嚴重腫脹，周圍位置還勒出血痕，徵得同意後消防用老虎鉗及尖嘴鉗固定戒指再剪斷及擴張，終於成功取下戒指。男子告訴內媒，戒指由前天晚上開始就卡住，戒指不是最近才買，「那天晚上她（朋友）拿出來，到後面喝多了，不知怎麼了，就戴上去了」

男子成功保住手指，但網民全數錯重點，「手賤舒服了吧，女性朋友婚戒，坐等吃瓜」、「男子、醉酒後、戴上了朋友的、女式鑽戒、據說價值20萬，還是枚婚戒…每一個字都是重點」、「信息量真大，需要慢慢消化」、「酒後…真就只戴了戒指沒幹別的事兒嗎？」。許多壞心眼網民認為背後「怕是有點故事哦」、「綠油油油的」，「哪個要結婚的女性朋友，跟你喝酒？」、「別摘了，就你倆結婚吧，天賜良緣」。

（綜合）