袋裝紅酒激似輸血袋　網民爭住吊鹽水求醉　過來人教1招唔拆袋飲

台灣大賣場Costco的商品種類多、份量又大，總是吸引眾多消費者光顧，一名女網友日前到Costco買葡萄酒，但回到家拆開盒子一看卻讓她很傻眼，因為葡萄酒並不是裝在瓶子裡，而是用塑膠袋裝成一袋，讓女網友不曉得該怎麼喝。貼文一出，有內行人解釋使用方法。



【圖輯】如何不拆袋喝？網民買紅酒打開驚見是袋裝，過來人一看秒笑了：這超簡單…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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這名女網友在Facebook Group「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文寫道，她日前到Costco買葡萄酒，原本以為盒子裡裝的應該是瓶裝酒，但回到家拆開盒子一看，卻發現葡萄酒竟然是用塑膠袋裝的，她傻眼地說「今天在Costco購買了自有品牌科克蘭的3L葡萄酒，回家打開一看差點暈倒，是血袋嗎？這個要怎麼喝它呢？」

有人搞笑地說「還好妳不是買同款的白酒，會很像尿袋」、「吸管啊，就跟小時候喝冬瓜露那樣」、「用輸血方式」、「吊鹽水，血液直接吸收，效果快又好」、「妳是不是忘了順便買點滴架跟針頭了？」、「拿去蒸，蒸熟可能變豬血糕」、「這是拿來泡澡用的」。

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不過有經驗的網友則說明「反過來，應該就會看到按壓出水口」、「一定有一個水龍頭」、「箱子側邊有開口啦」、「這很方便，整桶放冰箱，要喝拿杯子按壓鈕就可以了」、「開這超簡單，把封口膜打開再按壓不就好了」、「不是有開關設計的水龍頭嗎？我買過白葡萄酒這樣包裝的」。

其實這款葡萄酒的設計是將袋裝酒放在盒子裡，袋子上還裝設一個類似水龍頭的開關，而盒子的一側下方有一個圓形圖案寫著「PUSH HERE（按這裡）」，將這個圖案壓下去開出一個洞，再將袋子開關從這個洞拉出來就可以使用了。

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