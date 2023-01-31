棄養狗狗！身藏字條：請愛我…揭露宿媽媽悲慘故事　終迎暖心結局

養寵物是一生承諾，但這次網民竟然不責備棄養行為，更想幫狗主！近日美國就有動物收容中心分享發現被遺棄狗隻事件，但其身上所掛的紙條卻藏着令人心酸的故事。原來狗主無家可歸，還帶着2年幼孩子，無奈拜訪好心人收養，字裏行間充斥對狗狗的愛。收容中心積極尋人，同時表示願意提供拹助，最終成功尋回狗主，將向對方提供住宿及協助，暖心事被網民激讚。



收容中心在文章提及莉洛現況，指牠很安全，更稱會盡力為她們提供幫助，呼籲前主人回來找回莉洛。（FB圖片）

美媒報道，事件發生於田納西州的麥卡米動物收容中心（McKamey Animal Center），他們25日在facebook 發帖並附上2張圖片，表示希望能找到被棄養小狗莉洛（Lilo）的主人。莉洛被好心途人發現時，身上掛着1張令人心碎的字條：

「我叫莉洛。請愛我，我媽媽無法再養我，她帶着2個孩子無家可歸，她盡力了但找不到人幫忙，養我負擔太重了，她真的很愛我，我是一隻很棒的狗狗，請別虐待我。」 （請保留我的名字）

美國有動物收容中心分享發現被遺棄狗隻事件，其身上紙條卻藏着令人心酸的故事。（FB圖片）

網民看完字條後未有苛責狗主，收容中心在文章提及莉洛現況，指牠很安全，會盡力為她們提供幫助，呼籲前主人回來找回莉洛，讓牠重返家庭，「工作人員和義工都很愛她，我們會保留牠名字並向你保證盡最大努力為牠找到合適的新主人，但仍希望回來找牠，因為期望看到莉洛回到其所愛的家庭」。

1天後收容所公開喜訊，指已經成功尋回狗主，將會為她和孩子提供住宿及協助，但未能公開細節，但強調不會讓她們無家可歸，會讓人狗團圓。他們又感謝所有分享尋人帖文的網民，呼籲若受莉洛故事打動，可考慮幫助其他無家可歸的人或動物。

收容中心事隔1日後（26日）表示已經成功尋回莉洛主人，正與對方溝通協調，同時為她們提供住所和所需的資源，讓她們能繼續待在一起同時不用擔心無家可歸的問題，獲網民大讚「偉大團隊」。（FB圖片）

事件迎來暖心結局，關注事件的網民紛紛留言，「非常開心這家庭受到幫助，還能繼續和寵物待在一起」、「世界就是需要多些這樣的愛」，更令不少人淚崩「流下幸福的淚水」，也不忘大讚收所：「這是我看過最有同情心的事情之一。」

（綜合）