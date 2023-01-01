邊牧欠文件不獲入境　冷血狗主即棄養機場　隔離四個月後竟......

竟有如此狠心的主人！一名自內地的旅客帶著一隻剛滿6個月的邊境牧羊犬入境美國舊金山國際機場（San Francisco International Airport），沒想到因為文件不齊全，內地又是狂犬病疫區，小狗無法順利入境。而這名狠心的飼主得知消息後竟當場棄養，將小狗留在機場不管牠的死活。幸好在航空公司人員的奔走努力之下，讓這隻小狗免去安樂死的命運，甚至找到新家展開新生活。



根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在去年8月，當時一名內地旅客帶著6個月大的小狗入境，卻沒有備齊通關文件，導致小狗無法順利入關，必須遣返回國。沒想到這名狠心的飼主一聽，竟當場棄養小狗，自行轉機前往紐約。

聯合航空員工為救回一隻被旅客遺棄的小狗四處奔波，並在隔離四個月後獲聯航機長領養。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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由於內地是狂犬病疫區，美國疾病控制與預防中心CDC審查十分嚴格，小狗若無法回國就只能面臨安樂死的命運。幸好聯合航空的工作人員站出來為牠爭取，還收留小狗住在聯航的機場辦公室中。聯航的機場代表 Vincent Passafumi 呼籲CDC重新考慮其對小狗的處理方式，在這些熱心人士的奔走之下，CDC最終同意以隔離四個月為條件，允許小狗入境美國。

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Passafumi 說，他們為小狗取名為北極星（Polaris），這是聯合航空商務艙「United Polaris」的名字。北極星很乖巧，幾乎不叫，牠在被允許入境美國之前都待在聯航的機場辦公室中。在牠隔離完之後，Passafumi 聯絡了舊金山的防止虐待動物協會（SF SPCA）為北極星找家，他們收到多達35封的認養信，最後選定了一對夫妻，先生是聯航的機長，在之前就曾經和北極星相處過，讓照顧牠的人都十分放心。

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而這個故事被SPCA披露之後，網友們除了譴責該名不負責任的飼主之外，也大讚聯合航空的善舉，認為他們為動物福利而奔走的舉動令人敬佩。

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