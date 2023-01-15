越獄狗！收容所浪浪三度闖療養院歎梳化　終被收編治療院友心靈

能有溫暖的家，誰想流浪？流浪動物若能被領養，就像被賦予第二次生命！美國密西根州北部貝萊爾村（Bellaire, Michigan）的動物收容所原本收容了流浪狗Scout，但牠從2017年起就多次逃到鄰近的療養院，把院內大廳的沙發當大床呼呼入睡，結果發生第3次後就被職員收養，成為院內其中一員。Scout溫馴的個性不但治癒院友的心靈，更獲得員工的喜愛，療養院近日以牠的名義舉辦了籌款活動，所得款項用作回饋牠從前所住的收容所，當中主要是收集有心人所捐贈的食物和玩具，活動非常有意義！



流浪狗Scout多次逃出動物收容所，走到鄰近的療養院，把院內大廳的沙發當大床呼呼入睡，結果被職員收養，成為其中一員。

綜合外媒報道，美國貝萊爾村的流浪狗Scout原本是住在安特里姆縣動物收容所（Antrim County Animal Shelter），可是牠由2017年起分別3次越過圍欄，逃到附近的梅多布魯克斯療養院（Meadow Brook Medical Care Facility），並睡在大廳的沙發上，彷彿就是牠家一樣，而療養院職員在第3次發現後便決定收養牠。

療養院職員羅伯遜（Marna Robertson）稱「我不知道牠為什麼選擇我們，但他帶來了愛。當人們入住療養院時會迫不得已離開家園和本身飼養的寵物，因此Scout真的幫助創造家的感覺」。他更形容Scout為「越獄者」，會打開門並走出圍欄，因而大讚牠是非常聰明的流浪狗。

臨床護理員斯蒂芬妮·埃爾西（Stephanie）稱「Scout知道人們生病或身體狀況不佳，牠便會和他們一起躺下以給予安慰，而且牠認識所有的居民，清楚知道大家的關係」。有工作人員則表示Scout就是他們的保護者，可見牠溫馴的個性深受院友和員工的喜愛。

療養院職員在1月7號更以Scout的名義舉辦了籌款活動，發佈多張照片到療養院官方網頁，活動是透過收集有心人所捐贈狗糧、貓糧、零食和玩具，希望能幫助牠以前居住收容所裏的其他動物，引來網民讚好，當日亦吸引記者到場採訪。