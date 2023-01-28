急！男子醉酒昏睡　不知女友嬲爆狂傳訊息　母親想代覆焦急問密碼

「養兒一百歲，長憂九十九」，想不到為人母親的還要擔憂兒子喝醉酒會惹怒女友！日前，天津有位母親眼見兒子醉得不省人事，而兒子的女友正瘋狂傳訊給他，但她卻怎麼也叫不醒兒子，急得不知如何是好。這位母親深怕「未來兒媳婦」生氣，於是只能一遍遍地拍打兒子，逼他說出密碼，好讓自己能解鎖並幫忙回覆。



天津1名男子喝醉酒，不知女友正憤怒地瘋狂傳訊息給他。（《齊魯晚報》微博影片截圖）

根據《齊魯晚報》報道，周一（23日）天津1名男子喝醉酒，不知女友正在瘋狂傳訊息給他，而且已近暴怒的臨界點。男子的母親怕「未來兒媳婦」生氣，但又叫不醒兒子，焦急不已，只能一遍遍地拍打兒子的肩頭，叫他說密碼，以便她能代為回覆。

從影片可見，男子不管母親怎麼搖怎麼喊，仍然呼呼大睡，未見轉醒。母親不斷叫兒子「說密碼」，男子嘴裏嘟嚷着什麼，母親湊近細聽後詢問「是1234還是5678啊」，但男子轉眼又陷入沉睡，令母親急得冒汗。拍攝者則在一旁表示「你對象生氣了，快給你對象打電話」，但是男子仍然沒有回應。

男子的母親擔心「未來兒媳婦」生氣，只好一遍遍地拍打兒子的肩頭，叫他說密碼，以便她能代為回覆。（《齊魯晚報》微博影片截圖）

影片曝光後，不少網民都爆笑，「看得出來，阿姨很急啊」、「媽：你再不說密碼，我兒媳婦就跑了」、「兒媳婦不好找啊，急死娘了」、「快快快，把我都急壞了」、「這下全國都替你做證是真喝醉了」。

（齊魯晚報）