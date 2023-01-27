舞獅失手片瘋傳！醒獅店門前採青變叩頭仲咁做　網民：敢逗利市？

新年流流想好意頭，許多商場會找來傳統醒獅舞隊做舞獅採青，過程充滿過節氣氛。不過，近日多個fb群組流傳影片，顯示尖沙咀某商場請來舞獅隊，醒獅在店門採青前要換掉獅尾，結果躍起一瞬間突失平衡，獅頭墮地變「叩頭」，另有片段顯示醒獅隊員在商場內伸手出獅頭用鉸剪採青。影片瘋傳引起熱議，許多網民批評這不是舞獅是「行獅」、「敢出嚟逗利市」，甚至拿出各地舞獅片作比較，認為事件太失禮，但亦有網民認為是新人上場失手，屬經驗不足。



網上近日瘋傳影片，顯示有舞獅採青時失手變叩頭。（fb影片截圖）

新年看舞獅採青，既好意頭又有觀賞性，但多個facebook群組日前瘋傳數段影片，顯示有醒獅隊在商場採青的「失手」畫面。片段所見，醒獅在尖沙咀某商場的店門前準備跳起，此時獅尾突然要換人，其後獅頭踩獅尾大腿想躍起時疑失平衝，獅頭突然墮地變「叩頭」，醒獅順勢打側身倒地，起身後繼續走入店內。

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另一片段見到醒獅隊在商場內行走，去到店舖門口採青時，從獅口伸手出來採青不果，最後從褲頭拿出剪刀，伸手剪不斷下另一名長得較高的成員走近，接過鉸剪幫忙剪，走入店內後獅頭成員又再從獅口伸手出來採青。

影片引起熱議，有網民批評他們不是舞獅而是「行獅」，「呢啲叫舉獅，唔係舞獅」、「採青喎，唔係用獅頭個口咬㗎咩？」、「呢個叩頭好有誠意、好肉酸」、「成個採青業俾你哋搞軭晒」、「坐頭都唔願坐」、「明顯呃錢！我係店主真係唔想畀錢」。

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有人質疑他們是否無準備無排練，「就算跌倒隔籬師兄補上，仲直行入去，Fing下獅頭都無，會唔會X出國際」，腳部欠穩下「伸鉸剪出來剪」，而且採青變成叩頭「真係大吉利市囉，敢出嚟逗利市」、「真係間鋪多得你唔少」。之後網民接連上傳馬來西亞、英國唐人街等舞獅片段做比較，認為他們表現失禮，「除咗套制服真係唔知呢班係乜水，舊屋邨出獅仲專業」。

有網民就認為可能是派了新人上場，經驗不足或接連舞了多天體力不繼，「為搵真銀冇辨辦法，未夠料就出來搵銀」、「勁嗰啲已經移咗民」。

（綜合）